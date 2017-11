Funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción volverán a cerrar un tramo de la avenida Mariscal López en la mañana del martes como medida de fuerza para conseguir mejoras salariales. La medida se extenderá también en horas de la tarde. “El reclamo en general es el reajuste salarial de todos los funcionarios de la universidad. No tenemos reajuste hace diez años, también el cumplimiento del contrato colectivo, la reasignación del recorte a las 11 facultades que se hizo para darle (el dinero) a la Facultad de Ciencias Médicas”, dijo Lucio Medina, secretario de Conflicto del Sindicato de Funcionarios de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción. El sindicalista agregó que se hizo un planteamiento de reajuste a Hacienda, que no fue aprobado. El monto exigido es de aproximadamente G. 42.000 millones. Entre las actividades previstas figuran un corte de actividades administrativas desde las 9:00, una marcha hasta el Rectorado dentro del campus de San Lorenzo y el cierre intermitente de la avenida Mariscal López. El desarrollo de las clases en la UNA no se verá afectado hasta el momento, pero la medida podría tener un impacto, ya que los funcionarios realizan varias tareas en las distintas facultades. De no darse una respuesta a sus pedidos, irán a paro general a partir del 10 de diciembre, amenazó ayer el funcionario. También los trabajadores del Clínicas tomarán una medida similar. Esto afecta sobremanera al tránsito en la zona, especialmente a aquellas personas que ingresan a Asunción a través de San Lorenzo. FUENTE ABC