Los beneficiarios del IPS, que sufren de la terrible enfermedad del cáncer, también deben padecer de la falta de medicamentos, así como la ausencia de los profesionales médicos especialista en la materia. A la escases de medicamentos oncológicos, también se le suman la falta de profesionales especialistas que puedan atender a las personas que padecen del terrible mal del cáncer, de la misma forma el agendamiento para estudios que revisten gran importancia para los pacientes, deben realizarse a más de 30 días de anticipación, para poder acceder a uno de los turnos. Estas, son algunas de las situaciones por las que diariamente deben de pasar los enfermos de cáncer en el Instituto de Previsión Social (IPS). Uno de los casos más claros, es la ausencia de una especialista en cuidados paliativos y clínica del dolor, que dejó a 30 pacientes oncológicos en espera, para otro turno en el consultorio de terapia del dolor. La doctora se encontraba fuera de país ya que participó de un congreso internacional, pero la previsional no pudo suplir su ausencia por falta de especialistas en el área. Los pacientes denunciaron de manera anónima para Última Hora, las reiteradas faltas de la única médica especialista en terapia del dolor, la doctora Leticia Viana, que solo atiende los lunes y miércoles. Por su parte, la doctora Verónica Kim, jefa del servicio de Oncología del Hospital Central, admitió que están rebasados de pacientes y que no dan abasto ante la alta demanda de enfermos oncológicos. En ese sentido, comentó que ya solicitaron la contratación de más médicos. Los pacientes, deben esperar por varias horas, a veces, solo para recibir la noticia de que no podrán ser atendidos, entre ellos, se encuentran muchas personas del interior del país, que viajan durante horas y luego deben volver a aguardar otras horas más para tener atención médica. Si el médico se ausentó, todo tipo de esfuerzo fue en vano. FUENTE PARAGUAY.COM