El operativo donde dos agentes antidrogas y dos integrantes de la Armada resultaron heridos no dejó detenidos hasta el momento, según informó la Fiscalía. La fiscala Fátima Villasboa informó en Monumental AM que, hasta el momento, no hubo detenidos y tampoco se sabe si entre los atacantes hubo heridos, así como a quién pertenecería la embarcación donde eran colocados los paquetes. El Paraná es la ruta sur de droga que pasa a Argentina del lado paraguayo. En la zona de Ñeembucú e Itapúa ya se realizaron varias incautaciones de mercaderías. Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) encontraron los paquetes de marihuana, en total 3.810 kilogramos, con manchas de color marrón, por lo que pidió que se tomen muestras. Indicó que en 15 días a un mes confirmarán o descartarán si es sangre. La droga fue encontrada en una zona conocida como Puerto Antequera, de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, al costado del río Paraná. El hallazgo se produjo luego de un enfrentamiento entre agentes de la Senad y desconocidos que estaban en una embarcación cargada de marihuana. Dos de los agentes antidrogas y otros dos de la Armada resultaron con heridas de bala. Los heridos son los suboficiales Leongino Blanco y José Giménez, ambos del Área Naval de Itapúa, y los agentes Daniel González y Benigna Cristaldo. La droga fue trasladada hasta la base de Operaciones de la Senad, ubicada en Asunción. FUENTE ULTIMA HORA