Con profunda tristeza se expresó este jueves ante los medios de prensa la esposa de Abrahán Fehr. Comentó que sus hijos le preguntan si su papá estará de regreso con la familia para la Navidad, "y no sé qué responder", dijo. El menonita lleva hasta la fecha 832 días en cautiverio en poder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). "Ya pasaron dos años y tres meses, y no sabemos nada de él. Si pueden decirnos qué falta para que pueda volver a la casa", manifestó, visiblemente afligida, Ágata Fehr. La mujer realizó una conferencia de prensa este jueves en la Colonia Manitoba, distrito de Tacuatí, Departamento de San Pedro, donde reside la familia, pidiendo la liberación de su esposo, que lleva exactamente 832 días secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). "¿Va a volver papá para esta Navidad? Y yo no sé qué contestar", le preguntan los pequeños a diario y no tiene una respuesta para darles, informó el corresponsal de Última Hora Carlos Aquino. Su suegro, don Abrahán Fehr, fue quien leyó el comunicado en español, ya que la mujer solo habla alemán. El hombre también se mostró optimista con este nuevo pedido de liberación de su hijo. "Les rogamos, en nombre de Dios, que lo liberen para que pueda volver a su hogar con su familia", culminó. Hasta la fecha, el grupo armado tiene en cautiverio a Edelio Morínigo (1231 días), Abrahán Fehr (832), Felix Urbieta (400), Franz Wiebe (87) y Bernhard Blatz Friessen (76). FUENTE ULTIMA HORA