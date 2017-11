El presidente Horacio Cartes aseguró este jueves que la pobreza extrema en Paraguay se redujo en más de un 50% en los últimos cinco años, justamente, el tiempo que comprende su periodo de gobierno. Fue durante la Conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Comprometimos nuestro esfuerzo para erradicar el hambre y la pobreza (...) Paraguay redujo la pobreza extrema en más de 50% en los últimos cinco años", aseguró el mandatario este jueves en su discurso durante la Conferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como cada vez que tiene la oportunidad, haciendo loas a su Gobierno volvió a destacar la construcción y entrega de viviendas sociales que, según él, se cuadruplicó durante su mandato. "Estamos determinados a garantizar el acceso, oportunidades y liderazgo de las mujeres, de acuerdo a compromisos internacionales", dijo también. Durante la ceremonia de apertura de la Conferencia Internacional sobre Sistemas de Protección Social Inclusivos en América Latina y el Caribe, que realiza en nuestro país, el titular del Poder Ejecutivo señaló que se redujo también la pobreza total en más del 50% en los últimos 14 años. "La desigualdad de ingreso, medido por el coeficiente de Gini, muestra una clara tendencia decreciente en las últimas décadas. Estos avances son ciertamente significativos y promisorios, pero sentimos como sociedad que no son suficientes. Nuestra visión y nuestro desafío, es vivir en una sociedad sin pobreza extrema, con niveles de pobreza total substancialmente menores, y con igualdad de oportunidades y de ingresos para todos los habitantes", sostuvo. Datos divulgados en junio de este año por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec) revelaron que el año pasado la pobreza en el Paraguay aumentó 2,2%, de 26,6% a 28,8%, lo que representa que 1.949.272 personas viven en esta situación, del total de 6,7 millones de habitantes, según resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 2016. El incremento de la pobreza se registró, pese al crecimiento económico del 4,1% que el Banco Central del Paraguay (BCP) informó en el 2016, lo que evidencia que el Gobierno de Horacio Cartes no tuvo éxito en uno de sus principales objetivos: reducir el número de indigentes en el país.



La directora de la DGEEC incluso afirmó que el promedio de fuentes de ingresos en general se redujo un 3%, por lo que la cifra de pobreza aumentó. En el área rural se registró un aumento de la pobreza del 2% y en el área urbana un 2,5%.



Entretanto, la pobreza extrema a nivel nacional tuvo un leve aumento del 0,3%. En el área rural creció 1%, mientras en el área urbana se mantuvo estable.. "Paraguay es una república joven y dinámica, que se va afirmando como un país económicamente sólido, democrático, transparente e inclusivo", así comenzó presentando al país. "Estos avances son significativos y promisorios pero sentimos como sociedad que no son suficientes. Nuestro desafío es vivir en una sociedad sin pobreza extrema, con niveles de pobreza sustancialmente menores y con igualdad de oportunidades y de ingresos para todos los habitantes", dijo. Para lograr su objetivo, Cartes dijo que se deberán potenciar las políticas públicas cada vez más eficientes y transparentes que fortalezcan los sistemas existentes de protección y promoción de los más vulnerables. En otro aspecto, resaltó la importancia la inclusión social con miras a fortalecer el respeto de los derechos humanos y la adopción de medidas integrales para la plena y efectiva participación de todas las personas, "en particular aquellas en situación de vulnerabilidad", prevenir, combatir y erradicar todas las formas de discriminación e intolerancia.



"Estamos determinados en seguir trabajando para garantizar la plena equidad e igualdad de acceso, oportunidades, participación y liderazgo de las mujeres en los procesos de desarrollo de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por los Estados, dirigidos a alcanzar una participación plena de las mujeres en todas las esferas de la sociedad", culminó. FUENTE ULTIMA HORA