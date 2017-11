El líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, Alcides Oviedo, mencionó que no tuvo intenciones de canjear la libertad de Arlan Fick por la liberación de soldados de su facción criminal que están recluidos. A él se lo acusa de escribir un panfleto entregado a unos activistas por los Derechos Humanos donde condicionaba este canje, hecho que lo sindica de ser el autor material del secuestro de Fick. Fue consultado si tiene intención de declarar acerca de una negociación con el Estado por la libertad de los actuales secuestrados, a lo que él respondió que no tiene ninguna, ni tampoco, en la ocasión del secuestro de Arlan, no tenía ninguna pretensión de realizar el cambio de privados de su libertad. El juicio continuará el próximo 23 de noviembre en Asunción donde el perito presentará su informe de si el manuscrito corresponde a la caligrafía del detenido o no. Si es así, Oviedo se expone a una pena de 40 años. Dentro de 4 años, cumpliría su primera condena por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. Un mega operativo movilizó a Oviedo Brítez hasta Concepción. La Fiscalía anunció que presentará acusación contra el hombre. FUENTE PARAGUAY.COM