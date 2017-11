Funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación se encuentran en la noche de este jueves realizando la clausura de los conocidos centros nocturnos “Pirata” y “La Cachamba”. El motivo de la intervención es que el local no emitía factura legal. El procedimiento de clausura se realizó poco después de las 21:00 de este jueves, en el conocido pub bailable “Pirata”, ubicado en las calles Ayolas esquina Benjamín Constant. Además de este centro nocturno, fue intervenido también el local “La Cachamba”, por la misma irregularidad tributaria, que consiste en la no emisión de factura legal, conforme ordena la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). El operativo se comprobó mediante el procedimiento de compras simuladas. Los centros nocturnos fueron suspendidos por motivos de no expedición de comprobantes de ventas, constatados por medio de una compra simulada Para la SET, esta práctica representa una presunción de defraudación para la ley tributaria, motivo por el cual la set solicitó la suspensión de actividades del contribuyente al fin de realizar una fiscalización más exhaustiva, tomando en cuenta que ya hay indicios de evasión. Se solicitó la medida a un juez, quien ordenó la suspensión y la fiscalización de los lugares, que durará tres días. Durante este tiempo, se verificarán comprobantes, sistemas informáticos, entre otros datos. Luego de ese tiempo, se podrían dar dos situaciones: o se comprueba la legalidad en la tributación de los locales, o se verifica la evasión de impuestos. En este caso, el pub deberá abonar el monto adeudado a Tributación, y el mismo monto en concepto de pago de multa, para poder volver a abrir. La suspensión definitiva solo se da en caso de reincidencia de los comercios en la no emisión de comprobantes. Por lo general, la SET no apunta a la suspensión definitiva, sino a alentar a los negocios a ponerse en regla con la ley tributaria, explicó Paul Alvarez, de la sección Jeroviaha, de la SET. FUENTE ABC