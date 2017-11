Referentes de la Asociación Fuera Listas Sábana manifestaron que una vez más quedó evidenciada la necesidad de la implementación del desbloqueo de listas. Sostienen que “personajes” como el senador cartista Óscar González Daher ya no tendrían cabida en el Congreso Nacional si la ciudadanía tuviese la posibilidad de elegir candidaturas individuales. En ese sentido, Alberto Cabrera, quien junto a sus compañeros que forman parte de la asociación y vienen luchando por varios años por la aprobación del proyecto de desbloqueo, expresó que los primeros diez lugares de una lista de senadores son los más cotizados y que detrás del número uno se escudan aquellos que cuentan con nefastos antecedentes. Puso como ejemplo la lista encabezada por el presidente Horacio Cartes. “Esta gente que está comodísima en esos lugares de la lista sábana ya aseguran sus bancas por los votos cautivos, prebendarios. Necesitan el cargo para que nadie les toque, para seguir en el poder y así todos sus delitos queden impunes, buscan blindaje”, remarcó. Cabrera aseguró que con el desbloqueo de listas apenas entraría el que encabeza, debido a que la fuerza prebendaria, que es el capital esencial de los partidos tradicionales, se atomiza, se dispersa, y no van a ser suficientes los votos cautivos para todos los que pugnan una banca. “Van a tener que salir a sudar la gota gorda y buscar votos en todas partes. Y teniendo en cuenta sus antecedentes no creo que puedan encontrar casas, que no sean de hurreros, que los reciban bien. Yo creo que a escobazos les van a sacar de sus veredas a estos si es que hacen eso”, enfatizó. FUENTE ULTIMA HORA