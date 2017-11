Sin energía eléctrica, árboles y columnas caídas; en esta situación se encuentra Ciudad del Este tras el paso de una severa tormenta. Hasta el momento hay dos heridos confirmados. Los lesionados son padre e hijo quienes se encontraban en un vehículo cuando inició la tormenta. Ambos se resguardaron en su vehículo cuando un ventarrón arrancó un árbol que fue a parar por el rodado. Tras un trabajo de rescate, derivaron a los hombres hasta un hospital donde no revisten gravedad, pero si serán sometidos a una inspección para ver si sufrieron alguna fractura. Entre otros destrozos se citan la caída de columnas de la ANDE, viviendas destechadas, murallas y árboles caídos, informó Noticias Paraguay. Según reportan, los servicios de energía eléctrica y de internet no funcionan en la ciudad esteña. Todo comenzó con una lluvia fuerte a las 18 horas que duró alrededor de 30 minutos. Tras una pausa de una hora, asomó nuevamente las condiciones severas. Los vientos, en la primera etapa, habrían alcanzado los 90 kilometros por hora. Las precipitaciones continuarán por lo que las autoridades recomiendan seguir las precauciones necesarias como las de mantenerse en un lugar seguro, desconectar artefactos eléctricos mientras dure la tormenta, tener disponibles radios, linternas, pilas y las baterías de los celulares al máximo; en la vía pública atender con los cables sueltos y otros destrozos, no refugiarse bajo árboles, evitar cruzar raudales y no lanzar basuras a estos. FUENTE PARAGUAY.COM