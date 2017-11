Hoy vence el plazo para que el Senado defina y hay convocatoria a sesión extraordinaria para las 12.00. Los propios opositores hablan de panorama incierto y hasta se duda de que exista cuórum. El salvavidas que dio el luguismo al senador cartista Óscar González Daher al impedir una sanción para el legislador por manejos irregulares en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, encendió la duda en disidentes y la oposición. Esta desconfianza cobra fuerza en momentos en que el Senado tiene que tomar una decisión sobre el pedido del Ejecutivo para el acuerdo a Sandra Quiñónez para la Fiscalía General del Estado. Hoy vence el plazo y justamente se convoca a una sesión extraordinaria a las 12.00; varias son las versiones que se manejan. Los propios opositores hablan de un panorama incierto, y la duda se centra en el cuórum. Se necesita que 23 senadores estén en la sala, y con la mitad más uno ya corre el acuerdo para Quiñónez. Al oficialismo le conviene la presencia mínima porque sumados al oviedismo llegan a 12, con lo que lograrían dar vía libre al pedido del presidente Horacio Cartes. De igual manera, aunque no haya cuórum y lo de Quiñónez quede sin efecto, tampoco le afecta mucho al mandatario, ya que continúa en el cargo el actual fiscal general, Francisco Díaz Verón. Además no se prevé ninguna sanción para los senadores por más de que fenezca el plazo para dar o no el acuerdo. El senador disidente Eduardo Petta considera que habría cuórum y en ese caso no cree que haya votos a favor. Cree que el sector del Frente Guasu "querrá limpiarse", luego de haber tendido la mano al cartismo con la defensa a González Daher. Manifestó que la posibilidad de dejar la definición del acuerdo para luego de las internas del 17 de diciembre, es una opción interesante. "Hasta le convendría a Sandra Quiñónez", señaló Petta. Indicó que la indefinición del acuerdo implica mal desempeño, según la ley, pero que la sanción es inaplicable, ya que no existe. Luguistas también dudan. En filas luguistas también tienen sus dudas en torno a la oposición y la disidencia. Justamente Carlos Filizzola recordó que el jueves pasado a la hora de tratar el acuerdo, no solo se retiraron los cartistas, sino también los disidentes. "No sabemos hasta ahora. Nosotros nos quedamos y no prestamos el acuerdo. Los fundamentos ya sabés", indicó, respecto a la postura del Frente Guasu. Al igual que los demás opositores, cuestionan el procedimiento para la elaboración de la terna en el Consejo de la Magistratura. "Supuestamente el grupo de Mario Abdo y el PDP (Partido Democrático Progresista) y algunos liberales con cartistas no darían el cuórum. Así ya hicieron el jueves", remarcó. "Está totalmente incierto el panorama. No sé si va a haber cuórum y si hay cuórum, no sé si todos los que dijeron que no van a acompañar la propuesta del Ejecutivo, se mantendrán o cambiarán algunos", fue la duda de Hugo Richer. "Se tienen informaciones muy imprecisas a estas alturas. Para que no haya cuórum tendrían que no asistir los oficialistas, Añetete, por ejemplo, los oviedistas", indicó. "Puede que no haya cuórum, pero sería una rara coincidencia, y lo otro es realmente que haya cuórum y si algunos cambian de postura, hay que ver si logran mayoría", dijo. La cifra

23 senadores deben estar en la sala para que exista cuórum. Con la mitad más uno de los presentes corre el acuerdo.

La fiscala aguarda una definición

Sandra Quiñónez, quien se desempeña como fiscala de Antisecuestro, integró la terna confeccionada por el Consejo de la Magistratura, junto con Victoria Acuña, fiscala de Delitos Económicos, y el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Pese a no reunir el puntaje máximo, fue electa en una terna considerada colorada. El 9 de octubre el presidente Cartes remitió al Senado la designación de Quiñónez. La fiscala, de obtener la aprobación del Senado, reemplazará a Díaz Verón por los siguientes cinco años. El Senado tiene hasta hoy para tratar el pedido de acuerdo constitucional. FUENTE ÙLTIMA HORA