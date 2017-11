Las mismas convierten en letra muerta las normas municipales y generan contaminación y daños estructurales a las viviendas. La Comuna capitalina no combate de manera decidida esta transgresión. Las periferias de Asunción son utilizadas desde hace bastante tiempo por varias empresas permisionarias del Viceministerio de Transporte como paradas clandestinas, en total contravención a la prohibición establecida en la Ordenanza 26031/90. Esta situación expone a los vecinos de esos barrios a ruidos molestos, vibraciones que ocasionan resquebrajaduras en sus viviendas y hasta a la contaminación del medioambiente por emisión de gases tóxicos y pérdidas de aceite y otros en el pavimento. Florentín Giménez, asesor de la Dirección de Tránsito de la Comuna capitalina, señaló que estas firmas del transporte público de pasajeros no tienen autorización alguna por parte de la institución municipal para dejar sus unidades en la vía pública. Indicó que entre las empresas que transgreden la norma municipal se encuentra la 56, que deja sus unidades sobre la calle Comandante Gamarra, en la zona de ex Molinos Harineros del Paraguay (MHP). En el sector de Varadero se tiene a la Línea 448 de Mariano Roque Alonso, que ocupa la arteria sobre Isabel la Católica casi Kanonnikoff, y a la Línea 20, sobre Juan Díaz de Solís casi Coronel Candia. Giménez mencionó igualmente el caso de las líneas 12, 27, 28, 2, 8 San Isidro, entre otras, que se encuentran también en infracción. EXIGENCIAS. En otro momento, el técnico en tránsito y transporte Florentín Giménez indicó que la referida ordenanza exige a estas empresas contar con un predio cerrado en el cual puedan ingresar sus unidades, de manera a evitar que queden en la vía pública, causando todo tipo de molestias a los frentistas. En ese sentido, mencionó que estos terrenos deben tener un espacio de estacionamiento con una dimensión de 40 metros cuadrados por cada vehículo, sanitarios para sus conductores, entre otros. "Pero las que se ubican en diferentes barrios de Asunción están en total falta. Dejan sus unidades con el motor en marcha, escupiendo aceite en los empedrados y generando movimiento de suelo y vibraciones que causan fisura en murallas y paredes de las mismas casas", manifestó. Acotó que ya hubo casos en que la Dirección de Medioambiente de la Comuna capitalina intervino estas firmas del transporte debido a la contaminación que generan y que causan enfermedades respiratorias, sobre todo en niños o gente de la tercera edad. MULTA. Por otra parte, indicó que la sanción prevista en la legislación comunal asciende a la suma de G. 1.550.000 (20 jornales mínimos) por dejar los buses en las calles de la ciudad y poluir el medioambiente. Apuntó que es la Policía Municipal de Tránsito (PMT) la que debe intervenir ante la denuncia de vecinos sobre esta irregularidad y violación de la referida ordenanza. Por su parte, el ingeniero Luis María Pereira, director de Tránsito de la Comuna asuncena, admitió que existen numerosas paradas no autorizadas en varios puntos de la capital y que el objetivo es que regularicen su situación, construyendo su área de estacionamiento dentro de un predio particular. "No pueden esperar en la calle para salir de nuevo a prestar el servicio. Eso no está permitido y lo vamos a combatir", expresó finalmente. El mejor nombre que les queda es el de paradas clandestinas. Solo habilitan pequeñas oficinas que no cumplen con las normas vigentes. Florentín Giménez, técnico en Tránsito. Es una infracción que causa quebrantos a los vecinos de las zonas en las que se ubican. En la medida que se denuncie lo vamos a resolver. Luis María Pereira, director de Tránsito. Ediles deben estudiar itinerarios Actualmente se encuentra vigente una nueva ordenanza que reglamenta los itinerarios dentro de los límites de Asunción de empresas de transporte que prestan servicios en el área metropolitana antes de que se defina el proceso licitatorio por parte del Viceministerio de Transporte.

Hasta antes de la sanción de esta norma comunal por parte de la Junta Municipal, las firmas permisionarias del Viceministerio del Transporte entraban sin ninguna necesidad de autorización por parte de las autoridades capitalinas.

El edil Julio Ullón resaltó que esta ordenanza establece claramente que cada itinerario que sea licitado para ingresar al municipio asunceno previamente deberá tener la aprobación de la Intendencia y de la corporación.

El concejal insistió en que para conceder los recorridos de cada una de las empresas que entran en la ciudad se precisa de estudios técnicos acabados para evitar cualquier tipo de inconvenientes con otras compañías.

Expresó finalmente que algo que no se puede seguir permitiendo es que se superponga el servicio de estas líneas con el que prestan las seis empresas permisionarias de Asunción, ya que ello les ocasiona por lo general pérdidas económicas importantes, ya que las metropolitanas reciben itinerarios más rentables. FUENTE ULTIMA HORA