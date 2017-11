Es sabido que donar sangre es óptimo para la salud, ya que, oxigena y mantiene saludable al organismo. Se recomienda hacerlo cada 60 días, dependiendo del estado de salud del donante. Es importante tomar conciencia y practicar este gesto que no es más que demostrar amor a la vida.

Gozar de buena salud, no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad, Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 55 kilos, llevar un estilo de vida saludable, no tener comportamiento de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, no usar drogas, no estar embarazada o en periodo de lactancia. Luego de un parto se debe aguardar 3 meses, y posterior a una cesárea, 6 meses, No haberse hecho tatuaje en los últimos 12 meses son algunas de los requisitos para la donación.

La menstruación y la ingesta de anticonceptivos orales no impiden la donación, y se puede donar hasta 3 veces por año, en el caso de las mujeres, y 4 veces los hombres.

El Banco de Sangre del Hospital Central está abierto de lunes a viernes de 6:00 a 18:00 horas y los sábados, domingos y feriados de 7:00 a 14:00 horas donde llegan a diario personas dispuestas a donar para salvar y/ o mejorar la calidad de vida de familiares, amigos y hasta extraños que la precisen.

Al donar se extrae 430 CC de sangre, si se tiene 55 o más kilos se pueden donar sin ningún inconveniente. Serán realizados exámenes para Hepatitis B y C, Sífilis, Chagas, HIV y para detección de HTLVI I y II conforme a las normativas vigentes.

Todo material utilizado para la extracción de sangre es estéril y descartable, por lo tanto, no existe riesgo alguno de contraer enfermedades infecciosas con la donación.

FUENTE PRENSA IPS