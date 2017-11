El precandidato al Senado Salyn Buzarquis decidió cambiar su pedido inicial ante el Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal sobre la modificación de las papeletas. Pide que aparezcan los datos de los primeros tres precandidatos en los boletines. El líder del movimiento Cambiemos solicitó la semana pasada al TEI que en las papeletas para la elección de senadores en las internas y los candidatos al Parlasur figuren los cinco primeros candidatos, y no solo quien encabeza la lista, con sus nombres, fotos y apellidos. Sin embargo, este lunes presentó una nueva solicitud ante el Tribunal, donde deja sin efecto la propuesta anterior y pide que solo figuren los datos de los tres primeros candidatos al Senado. "Venimos a modificar nuestra petición, en el sentido de reducir el pedido de notificación de papeletas a solamente el boletín del Senado, excluyendo de esta a los de Parlasur", dicta parte de la solicitud presentada este lunes. El político pidió la inclusión del nombre y apellido de los primeros tres candidatos de la lista de senadores de todas las candidaturas, "de manera a que la ciudadanía y el elector conozcan de antemano por quienes están votando", agregó. A criterio del liberal, los plazos electorales ameritan la urgencia de la aprobación del pedido dentro de los procesos en el TEI, que ya se encuentran en etapa final en la preparación de la logística electoral. "La gente tiene derecho a saber quiénes integran las listas de cada movimiento. Pedimos al Tribunal que tenga el coraje y la determinación para votar de manera favorable por esta petición", dijo. Papeletas La semana pasada, Buzarquis llamó a conferencia de prensa para dar a conocer su deseo de que aparezcan en las papeletas de votación el nombre, apellido y fotos de los primeros cinco candidatos titulares para que los electores sepan quiénes integran las listas. Agregó que muchos candidatos se esconden en cada elección detrás de quien lidera la lista y "no se le cuenta la verdad a la ciudadanía. Algunos dicen que no se puede, pero se puede agrandar el boletín y poner las primeras cinco fotos", refirió. El pedido fue emitido el jueves pasado al TEI, que aún no dio una respuesta. FUENTE ULTIMA HORA