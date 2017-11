Los importadores de rodados usados se manifiestan en inmediaciones del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), porque sospechan que el Gobierno Nacional presuntamente pretende prohibir la importación de este tipo de automóviles. Rodrigo Ocampos, importador de vehículos usados, resaltó que los agremiados están en contra del cese de la comercialización de ese tipo de vehículos que ingresan a nuestro país. Si bien dijo que no le consta esa intención, al parecer ese sería el plan. “Estamos preocupados por el acuerdo bilateral que quieren firmar con Argentina y Brasil para importar de sus vehículos 0KM y dar el cese de la importación de los usados. Nosotros queremos libre comercio y el cliente elija cuál comprar”, contó. Para salir de las dudas, los representantes serán recibidos por el ministro Gustavo Leite para ver el acuerdo bilateral que se plantea poner en vigencia. “Nuestros vehículos son económicos, más para nivel del pueblo. Es complicado que el pueblo acceda a los 0KM. También 100.000 personas perderán sus empleos al no poder traer más autos usados”, afirmó Ocampos a la 970 AM. FUENTE HOY.COM