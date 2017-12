“Vos no sos del agrado de Horacio (Cartes), va a ser (Cristian) Kriskovich” el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, le dijeron ayer al diputado Óscar Tuma, quien fue cambiado para “mantener el esquema” del cartismo en la Justicia. Tuma, que presidió internamente por unos días el JEM tras la destitución de Óscar González Daher por el escándalo de los audios que revelaron un esquema de tráfico de influencias en la justicia, indicó que ayer Adrián Salas, miembro del Jurado, le dijo que el presidente Horacio Cartes había ordenado que no se lo confirme en el cargo y que asuma alguien de confianza como Kriskovich. “Voy a dar nombre y apellido: el Dr. Salas me dijo. Es un equipo que funciona, un esquema que tiene una mayoría y con esa mayoría lograron instalar y romper la institucionalidad del Jurado”, afirmó Tuma a ABC Cardinal, agregando que aparentemente molestó al Ejecutivo la decisión de abrir a las investigaciones el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Terminó molestando mucho más el abrir las puertas, de anunciar que esto se iba a blanquear de arriba a abajo y que cada uno se haga cargo de su conducta y ocurrió lo que ocurrió”, remarcó el diputado, a la vez de mencionar a otros que forman parte del mismo esquema que antes presidía González Daher. “En ese esquema también estaba metido el senador (Jorge) Oviedo Matto; tanto (los ministros de la Corte Suprema de Justicia) Raúl Torres Kirmser como la ministra (Gladys Bareiro) responden a ese mismo esquema”, apuntó. Cabe recordar que Oviedo Matto aparece en audios difundidos por ABC Cardinal solicitando dinero a la fiscala Cassey Giménez para solucionar un caso. La propia fiscala denunció la extorsión que sufrió por parte del miembro del JEM. Igualmente, Tuma denunció que el ministro Torres Kirmser “cajoneó” la suspensión de la fiscala Karina Giménez, una de las que aparecen en los audios y que sí cedió para hacer favores al esquema del González Daher para ayudar a un amigo del hijo del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Luego de estar durante varios días congelada la suspensión de Karina Giménez en la oficina de Torres Kirmser, “recién el día de ayer tuve que llevarle como esas criaturas para que se firmen esas resoluciones, ahí sobre la mesa, porque si no iba a seguir durmiendo”, afirmó Tuma. “Conste que dio muchas vueltas para firmar (...) Te das cuenta luego cuando alguien da vueltas para firmar algo. Realmente lamentable”, remarcó Tuma. FUENTE ABC