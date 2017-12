UQUE. Pasajeros del vuelo AF229 de Air France, viajarán esta noche en el mismo avión. La aeronave realizó ayer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto "Silvio Pettirossi" debido a un fuerte olor a quemado y derrame de combustible. La aerolínea Air France partió ayer de tarde del aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, con destino a París, Francia, con 274 pasajeros a bordo. Alrededor de las 19:30, el avión alertó a expertos paraguayos de la terminal aeroportuaria Silvio Pettirossi de Luque sobre una falla en la cabina y solicitó un aterrizaje de emergencia. El administrador del aeropuerto, Rubén Aguilar dijo que el mismo avión despegará esta noche a las 22:00 con destino a Francia, debido a que no presentó problemas que impidan su vuelo nuevamente y que la aeronave está certificada para volar. Consultado sobre la decisión de los pasajeros de volver a abordar el mismo avión luego del percance, dijo que la empresa en cuestión, es la encargada "de conversar" con los pasajeros y en caso que alguno de ellos ya no quiera emprender el viaje con esta aeronave, la compañía está obligada a presentar otras alternativas. MECÁNICOS FRANCESES Rubén Aguilar indicó que cerca de la media noche de ayer, mecánicos franceses que operan en Argentina, llegaron al país para verificar la falla que presentó el vuelo AF229 de Air France. Según datos proveídos los profesionales manifestaron que existió un desperfecto de un artefacto eléctrico que se recalentó y comenzó a quemarse despidiendo olor, percibido por la tripulación. En cuanto al olor a combustible, el administrador aseguró que el avión lanzó combustible para que la carga sea ligera y dijo que es un procedimiento normal. En un comunicado, la firma Copanu SA, representante de Air France en Paraguay, señala que el “inconveniente en el sistema de iluminación” del avión, fue lo que emitía un “olor inusual”. Rubén Aguilar también dijo que se aguarda la llegada de otro piloto de la aviación civil de Francia, debido a que el anterior deberá ser cambiado por cuestiones de normas establecidas por la línea aérea. NEGÓ QUE SE PUDIERA INCENDIAR El administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi explicó que en caso de que la emergencia de un avión sea mayor y la nave no esté cerca de una terminal, el mismo está obligado a aterrizar en cualquier pista de aterrizaje, en la más cercana que disponga. Por otra parte, negó que el avión pudo incendiarse, pero que de todas formas tomaron las precauciones correspondientes, aguardando el aterrizaje del avión en compañía de los bomberos voluntarios en plena pista. FUENTE: ABC COLOR