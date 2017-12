Fue como regalo de Navidad. La selección estuvo a cargo de la Pastoral Social de la Diócesis de Alto Paraná. Los árabes precisaron que tratan de no ser indiferentes a la indigencia que se tiene en la zona. CIUDAD DEL ESTE "Vamos a pasar demasiado bien las fiestas, le doy gracias al Niño Jesús que puso a esta gente para regalarnos estas provistas, que no se encuentran todos los días, siempre vi cómo mis vecinos recibían y ahora me tocó a mí", dijo Antolina Almirón, del km 5,5 y de Ciudad del Este. Un total de 1.200 familias de escasos recursos de Ciudad del Este tuvieron como regalo de Navidad cestas básicas con productos no perecederos. Las familias fueron seleccionadas por la Pastoral Social de la Diócesis de Alto Paraná y las cestas se retiraron del local Centro Educativo Paraguayo – Libanés de CDE. "Desde el momento que vemos gente realmente indigente apareciendo aquí para llevar la canasta navideña para compartir en familiar y sentirse bien, aunque sea un día o una noche del año, la colectiva musulmana y árabe trata de no ser indiferente a esa indigencia en que viven las personas en la zona. Sabemos que no podemos cubrir todas las necesidades, pero es un gesto en la víspera de la Navidad para aliviar el dolor de los indigentes", expresó Ali Hmaied. La cesta básica de unos 12 kilos que fue entregada contenía dos kilos de arroz, tres kilos de harina, dos litros aceite, dos kilos de azúcar, tres paquetes de fideo, dos kilos de yerba, poroto y sal. El embajador de Líbano en Paraguay estuvo presente en la entrega. "Para nosotros como embajada esto es una función muy importante: la integración con la sociedad paraguaya y también para fortalecer el sentido humano, el compartir con el pueblo paraguayo y para festejar la Navidad y el Año Nuevo", acotó Hassan Hijazi, encargado de negocios del Líbano en Paraguay. Opinión

"Trabajo en la chacra para subsistir"

"Soy del barrio Don Bosco de Ciudad del Este y vine a llevar estas provistas que nos están entregando los libaneses para poder pasar bien la Navidad, porque soy pobre, y nadie ya me da trabajo a estas alturas. Por eso con mis 72 años sigo trabajando en la chacra, como una forma de subsistencia . Estoy demasiado feliz con esta gente que desde hace tres años me ayuda muchísimo con las canastas que nos dan a las personas necesitadas. Le doy gracias a Dios por la calidez de estas personas". Isidora

Gavilán,pobladora



Dos hermanas juntan juguetes para llevar a los hospitales

Con el lema Un juguete, una sonrisa, dos hermanas de Ciudad del Este iniciaron a través de las redes sociales una campaña solidaria que busca entregar un juguete a niños que están en hospitales, y albergues, con el fin de llevar poco de alegría en el día de los Reyes.

"Estamos recibiendo donaciones de juguetes ya sean nuevos o usados, ropitas, pañales, etc. Todo lo que la gente considere que puede contribuir, para poder llevar adelante esta noble causa. Ya tenemos compromiso de un grupo de personas de Juan León Mallorquín que están juntando dinero en efectivo y vendrán ellos mismos a comprar de CDE los juguetes nuevos, queremos llegar a la mayor cantidad de niños por que un juguete suma", afirmó María Gloria Larré, una de las que encabezan la campaña.

Para donaciones las personas pueden acercarse a media cuadra de la Rotonda del Área 1, Barrio San Lucas, frente mismo al Supermercado Stock, al lado del taller de Da Silva Automotores en Ciudad del Este, o pueden comunicarse a los teléfonos celulares (0983) 771-738 con María Gloria Larré y al (0983) 635-286, con Fanny Larré. FUENTE:ULTIMA HORA