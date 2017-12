Los últimos tres concursos públicos de oposición en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) están plagados de denuncias de irregularidades. Uno fue el concurso para acceder a cargos de supervisión. Este llamado se había hecho supuestamente para mejorar la calidad educativa en un país que figura en los últimos lugares en Matemáticas, Lenguas y Ciencias, según mediciones locales e internacionales. Pero, desde el MEC tomaron varias decisiones durante el proceso, que generaron reclamos y suspicacia de los educadores. La idea inicial era cubrir no más de 180 cargos a través del concurso, que implicaba contar con un perfil requerido y pasar pruebas orales y escritas. No obstante, justificando un reordenamiento administrativo, contrataron a unas 200 personas sin perfil e incluso a postulantes que se habían aplazado en los exámenes del MEC para estas funciones. Para jefes. Otro concurso plagado de supuestas irregularidades es el de cargos para jefaturas dentro del ministerio. Primero, el ministro de Educación, Enrique Riera, solicitó a su par en la Función Pública a que desestime los nombramientos, porque según él registraron indicios de irregularidades que apuntaban a la falta de transparencia. "El pedido obedece a que hemos detectado errores o vicios involuntarios como ser el plantel de examinadores del Concurso, restándole transparencia al mencionado concurso", decía la misiva remitida por el secretario de Estado. Al día siguiente, entregó otra nota a la SFP, en la cual pidió que se obvie todo lo mencionado en la primera carta y se prosiga con el concurso. Actualmente, la SFP está en proceso de revisión de todo este llamado. El tercer caso ocurre actualmente con el concurso para cargos directivos, ya que gremios aseguran que por motivos políticos se quitaron algunas instituciones educativas del listado para cargos vacantes. "Hay encargados de despacho que son activistas partidarios y no quieren perder sus puestos", sostienen. Sin embargo, en estos dos últimos casos, el MEC emitió un comunicado en el cual califica a ambos CPO de impostergables y que seguirán de acuerdo a lo establecido. La Cifra

4.213 postulantes tiene el concurso para cargos directivos cuya primera prueba inicia este miércoles 27 y culmina el 29. FUENTE: ULTIMA HORA