El jueves está citado para una declaración indagatoria el principal implicado en la rosca corrupta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el destituido colorado cartista Óscar González Daher. A partir de hoy deben comparecer ante la Fiscalía, ya sea para declaración testifical o indagatoria, los implicados en el escándalo de los audios, que revelaron la manera en que se operaba desde el JEM para interferir en los procesos judiciales. Esta mañana deberán presentarse a la Fiscalía, ante los fiscales Francisco Torres y Alcides Corvalán para una testifical, la agente fiscal Karina Giménez, quien fue citada para las 9.00; el ex ministro del Interior abogado Carmelo Caballero, convocado para las 10.00, y la agente fiscal Casse Giménez, para las 11.00. Para mañana están citadas para la declaración testifical las fiscalas Nadine Portillo y Teresa Rojas. Para mañana también fueron convocados el titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Cristian Kriskovich, y el miembro de dicho organismo Adrián Salas. Mientras que para el jueves fueron convocados para una declaración indagatoria los principales implicados en la rosca corrupta del JEM, el destituido senador cartista Óscar González Daher, y quien fuera su secretario en el organismo, Raúl Fernández Lippmann. Este último imputado por tráfico de influencia en calidad de autor. Numerosos audios filtrados de conversaciones telefónicas evidenciaron el esquema de corrupción y el grosero tráfico de influencia que encabezaba González Daher, como presidente del JEM. Las varias grabaciones revelaron la rosca corrupta que maneja a la Justicia, y la causante de que muchas causas hoy estén cajoneadas. Los audios divulgados por Radio Cardinal salpican, además de González Daher, a varios políticos, ministros de la Corte Suprema de Justicia, jueces, fiscales y abogados. El legislador operó desde el JEM, ente que se encarga de sancionar y destituir a fiscales y a magistrados, a favor de correligionarios y de sus más cercanos allegados implicados en hechos de corrupción. Algunos audios. Una de las grabaciones filtradas evidencia que el ex secretario del senador en el JEM mantenía una conversación telefónica muy fluida con el abogado Carmelo Caballero. En uno de los tantos audios se puede escuchar por ejemplo cómo ambos orquestaron artimañas en contra de la fiscala Teresa Rojas, por haber imputado a un "amigo" de González Daher. Por otra parte, la agente del Ministerio Público Karina Giménez, quien también hoy debe prestar declaración testifical, está vinculada en una negociación de casos con Fernández Lippmann, ex secretario del legislador. FUENTE ÚLTIMA HORA