Dentro de dos días, el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão deberá ser extraditado al Brasil para cumplir su condena de más de 17 años por crímenes vinculados al narcotráfico Este 27 de diciembre, el capo narco brasileño compurga su pena de 8 años de cárcel en nuestro país por hechos punibles relacionados al tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, asociación criminal y violación de la ley de armas. Apenas concluya su condena en Paraguay, será extraditado el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. El pasado 21 de diciembre, la jueza Lici Teresita Sánchez recibió la comunicación de la comitiva que acompañará al narcotraficante al Brasil para cumplir una condena de 17 años y 8 meses por hechos punibles de lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal. Por razones de seguridad, la hora en que se hará la extradición no fue divulgada. Al respecto, su abogada Laura Casuso mencionó a ABC Cardinal que la extradición ya es inevitable, pero ahora se centran en la máxima preocupación de Jarvis, que es proteger a sus familiares. “Queremos tratar que por lo menos no comience lo que también se habla extraoficialmente de hacer una cacería de brujas con la familia de él”. Confirmó además que se mudará al Brasil para seguir acompañando a su cliente. Si bien confirma que la extradición se hará efectiva, sostuvo que si todo se ajustara conforme a las leyes, hay mucho por hacer para evitar el proceso, pero sostuvo que ni siquiera una recusación a la jueza Sánchez serviría por la manera en que se maneja el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Si a Jarvis le ocurre alguna cosa, hay solo un responsable, y no lo dije yo, lo dijo Carla Bacigalupo (exministra de Justicia): es Horacio Cartes Jara”, reiteró la letrada. Sostiene que hasta ahora no sabe por qué su cliente le genera tanta molestia al presidente de la República, ya que dice que ni siquiera se conocen. FUENTE ABC