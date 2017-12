La fiscala Raquel Fernández, quien lleva el caso del “31-M” y consideró “impertinente” analizar el cruce de llamadas entre autoridades, fue pillada conversando con Raúl Fernández, a quien rindió cuentas y consultó cómo fue su declaración en el JEM Para entender el caso en que se escucha a Fernández es importante remontarse a setiembre de este año, cuando la fiscala fue a declarar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por un caso de narcotráfico y homicidios en el cual dos juezas habrían favorecido a delincuentes. En ese entonces, Fernández había dicho que se le ofreció dinero para blanquear los crímenes. Esto se confirma en la conversación con Fernández Lippmann. Allí, la agente dijo que quería “ser millonaria”, pero que no iba a “hacerme la loca” en el primer caso de narcotráfico que le tocaba. “Yo también quiero ser millonaria, quiero comprarme zapatos, carteras, pero justo en el único caso de narcotráfico que tengo no voy a hacer cagada”, afirmó. En otro momento, Fernández le pregunta a Fernández Lippmann —quien la llama jocosamente ‘prima’— cómo le fue durante su declaración y ‘si la hizo bien’, respondiéndole de esta forma al exsecretario de González Daher. La fiscala además despotricó contra sus colegas, especialmente contra Carolina Gadea. De la jueza Evangelina Villalba dijo que “parece estúpida, pero no tiene ni un pelo de boba”. Raquel Fernández está encargada de investigar el asesinato de Rodrigo Quintana, asesinado por la Policía el pasado 1 de abril. Ella había dicho que investigar el cruce de llamadas en cuanto a las autoridades era “impertinente”. FUENTE ABC