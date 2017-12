El abogado Guillermo Duarte afirma que la Fiscalía está sobrepasada con la investigación sobre los audios filtrados. Sostiene que los fiscales no saben cómo proceder para investigar a sus colegas. “La Fiscalía esta desorientada, sorprendida, no sabe cómo actuar”, dijo a ABC Cardinal y alertó que para los fiscales resulta complejo investigar a sus propios colegas que están salpicados en las conversaciones filtradas. Sin embargo, se mostró optimista, dándole el “margen de duda” al Ministerio Público y espera que la investigación vaya por buen curso. “No conozco el caudal investigativo, pero lo que tiene que hacer la Fiscalía ante esto es buscar elementos de prueba válidos”, refirió. Más temprano, el concejal capitalino Carlos Arregui afirmó que la Fiscalía lo único que hace es un "simulacro" de investigación y que esto se hace notorio por el displicente avance de las pesquisas. Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Rubén Galeano, señaló que la "tibia" reacción del Ministerio Público frustra la investigación contra las personas involucradas en los audios. CASO RODRIGO QUINTANA Sobre el caso Rodrigo Quintana, en el que representa a la familia del dirigente juvenil, Duarte sostiene que los audios permitieron confirmar las sospechas que tenían y lo que en su momento Efraín Alegre había denunciado sobre la injerencia de terceros en el ataque al PLRA. El suboficial Amado Florentín, señalado como el responsable del mortal disparo, no pudo actuar solo, se reafirmó Duarte. A su criterio, la orden provino de alguien que está por encima del comandante de Policía, que sería José Ortiz, empresario que administra la tabacalera de Horacio Cartes. FUENTE ABC