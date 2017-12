El ex senador cartista Óscar González Daher, finalmente, no prestó declaración este jueves por el caso de audios filtrados que involucra al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La declaración indagatoria del ex senador estaba prevista para las 9.00 de este jueves ante los fiscales Alcides Corvalán y Francisco Torres. Pero la abogada defensora, Sara Parquet, presentó un escrito de suspensión para solicitar la carpeta fiscal e interiorizarse de la causa, informó la periodista de Última Hora Marcia Martínez. Parquet también fue abogada del ex rector de la Universidad Nacional de Asunción Enrique Froilán Peralta, quien había sido acusado por la Fiscalía por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza e inducción a un subordinado a un hecho punible. A las 9.00 comenzó a declarar la fiscala Casse Giménez, quien presentó una nota al Congreso, informando que el ex senador Jorge Oviedo Matto le solicitó la suma de USD 10.000 para "gestionar" una sanción a la agente fiscal Karina Giménez, por un polémico caso. A Óscar González Daher lo expulsaron del Senado luego de que salieran a la luz grabaciones que confirman el tráfico de influencias que ejercía a través del JEM. No obstante, podrá ser nuevamente senador el próximo año, tras las elecciones generales del 22 de abril. El mismo figura como número tres en la lista del movimiento Honor Colorado para la Cámara Alta, por lo que tiene casi asegurado un escaño para el siguiente periodo parlamentario. FUENTE ÚLTIMA HORA