El ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Ramón Bajac asegura en un audio que va a “pegar un telefonazo” a Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado, cuando el abogado Larriera le pide una manito para que su esposa pase a ser fiscala. Esta conversación se inicia entre el ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Ramón Bajac Albertiniy su primo Humberto Albertini, quien le pasa la llamada al ministro con su abogado Aníbal Larriera. Este le pide "una manito" para su esposa Francisca Alice Denis Del Padre en la Fiscalía y que llame al fiscal general del Estado, Javier Díaz de Verón. El audio fue difundido esta mañana a través de ABC Cardinal. Bajac: ¿Y después? Albertini: ¡Qué suerte que me atendiste, Miguelín! Resulta que tenía audiencia mi abogado, chera’a. Ítalo no pudo venir. Larriera de Loreto te va a dar la explicación, chera’a. Disculpame, dos horas perdí porque estuve con una audiencia importante. Larriera: Hola, señor ministro, ¿cómo está usted? Bajac: Y vamos caminando hína con lo de tu señora. Larriera: Exactamente, Miguelo, y ese también es un tema muy importante que voy a tratar con usted. Bajac: Te pido la máxima atención ahí con mi primo, chera’a. Larriera: Sí, ministro. Solamente pedirte... ahora nio me dijo mi señora, ya mandé todos los papeles, ya pedí todo en la Fiscalía General y falta una manito más, ministro, si por ahí tenés le pegás un telefonazo al fiscal general del Estado. Bajac Sí, le voy a pegar, le voy a pegar. Larriera: Voy a agradecerte. Bajac: Dejá nomás a mi cargo. Larriera: Ministro, yo tengo acá a mi cargo. Humberto me consiguió ahora el tema del expediente, la copia del expediente, no se puede pues tratar ese tema por teléfono. Bajac: Andá estudiá bien el expediente este sábado y domingo y el lunes me das un panorama. Larriera: Eso lo que quiero hacer, ministro, porque acabo de ingresar a la Corte y tengo que conversar bien este tema. Bajac: No puede pues venderse dos veces una cosa, chera’a. Larriera: Así mismo, necesitamos una explicación para dar exactamente una solución al caso. Bajac: Estudiá bien, haceme el memorándum, me llamás el lunes y me mandás el memorándum. "YO TRATO DE CONSEGUIRLE TRABAJO A LA GENTE" El ministro de la Corte, Miguel Bajac, por su parte, dijo a ABC Cardinal que él busca ayudar a las personas. “Yo trato de conseguirle trabajo a la gente, soy campesino, vine a asumir nomás en la Corte, ¿sabés cuántas personas han trabajado?”, expresó. Además, acotó que todas estas personas ingresaron "por su capacidad" y que rindieron exámenes. Esto revela nuevamente un supuesto tráfico de influencias en la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema de Justicia, puesto que en otro audio, Bajac le dice a su primo que le mande a un abogado, que va a pagar nomás por los datos, luego le dice que puede ir Larriera a que le explique bien el caso de las tierras, ya que este abogado le “debe luego un favor”. "Andá explicale al ministro y él te va a dar noticias sobre tu esposa", acotó. El litigio de las tierras de Concepción se refiere a las reclamadas por Humberto Albertinicomo apoderado del norteamericano Jerry Douglas, quien compró las tierras de Víctor Rodríguez, el verdadero dueño de las tierras a quien aparentemente, el escribano Cayo Estigarribia había dado por muerto en dos ocasiones, mismo número de veces que el terreno fue vendido. EL AUDIO PROHIBIDO Otra conversación revelada a través de una grabación es entre el mismo Humberto Albertini y el intendente de Concepción Alejandro Urbieta, en la cual hablan de que supuestamente uno de los hermanos Urbieta habría comprado también un terreno que podría estar incluido en las 15 hectáreas adquiridas de Jerry Douglas. Este audio fue difundido por la radio Regional de Concepción, a lo cual el intendente de dicha ciudad presenta un amparo en tres ocasiones para evitar que se siga difundiendo. En dos de ellas el juez Jorge Benítez rechazó el amparo y en la tercera el juez Fabio Cabañas dio lugar al mismo, por esa razón, volvieron a apelar desde la radio a la unidad de la jueza Teresita Fleitas, quien falla a favor del medio de comunicación. A lo que Urbieta vuelve a presentar una acción y en cuestión de horas del ingreso del expediente tres juezas, entre ellas Hilda Benítez Vallejo y Fátima Pereira, quienes emiten su resolución a favor del intendente. Posteriormente, la radio presentó denuncia contra la terna ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la cual se resolvió en contra de la prensa. A lo que finalmente volvieron a apelar frente a la Corte Suprema de Justicia donde se estancó el caso. Sin embargo, en marzo de este año los hermanos Urbieta reconocieron que sus terrenos no se encontraban dentro de las 15 hectáreas en litigio hasta la actualidad. FUENTE: ABC COLOR