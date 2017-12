El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, criticó el abrazo entre el presidenciable colorado, senador Mario Abdo Benítez, y el presidente de la República, Horacio Cartes. Aseguró que ahora no existe ninguna diferencia entre el legislador y su nuevo aliado, puesto que hasta algunas horas era crítico al Gobierno, pero que no pasó más que de "un discurso electoral" la supuesta pelea entre ambos. Afirmó que por más que Abdo Benítez mantuvo un discurso en favor de la institucionalidad y el respeto a la Constitución Nacional, aliarse con el principal promotor del atropello constitucional con la enmienda, desnuda en realidad quién es en práctica el parlamentario colorado. Para Alegre, la unidad colorada que se reafirmó ayer con la visita de Mario Abdo Benítez a Mburuvicha Róga, donde pactó con Cartes ir juntos en la Lista 1, era lo que se esperaba, puesto que ambos representan a un sólo modelo que nunca confrontaron. "Siempre mantuvimos que aliarse con Cartes es estar lejos de la gente. Es claro que el concepto, al final, de la institucionalidad y del respeto a la ley lo acomodan a intereses electorales. Para que ir lejos", señaló Alegre. Agregó que lo del abrazo republicano "hemos advertido hace mucho y que en el 2018 se presentan dos modelos". "Ellos juntos representan un solo modelo o acaso se piensa que de allí (entre Marito y Cartes) puede surgir otro modelo diferente. Nosotros sabemos que no, porque afirmamos que esta propuesta representa el continuismo. Es el pasado y el gran entendimiento que consolida la historia del pasado", dijo. Añadió que sin entrar a juzgar la alianza a la que llegaron Mario Abdo y Cartes, solo observa lo que representa dicha unidad para el país. "Nosotros sí vamos a construir el cambio y el futuro del Paraguay", aseguró. Impugnación. Alegre refirió que detrás del abrazo, subyace un pacto de impunidad para que Cartes pueda ser senador. "Cartes no puede ser candidato al Senado y no quieran mentir con que existe jurisprudencia por el caso de Nicanor Duarte Frutos. Mienten. No existe ninguna resolución de la Corte Suprema de Justicia ni del TSJE que refiera a la habilitación de un ex presidente como candidato a senador", dijo. Al final, el concepto de la institucionalidad y del respeto a la ley lo acomodan a intereses electorales.

Nosotros siempre mantuvimos que aliarse con Cartes es estar lejos de la gente. Efraín Alegre, candidato de la Alianza Ganar.



Temen oparei en audios del JEM

"Habría que ver realmente si estos escándalos de corrupción con los audios que salieron del Jurado generan algún tipo de acuerdo político que se traduzca en una agenda", dijo el luguista Hugo Richer. Reaccionó así sobre el abrazo que se dieron Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes.

"Nos lleva a otras cosas, a un Partido Colorado que la lucha contra la corrupción no es parte de su agenda. Esta estructura de tráfico de influencia, corrupción e impunidad es obra del Partido Colorado. Viene de la época de Stroessner y no ha sido desmontado", criticó.

"Me parece una total incoherencia de parte de Mario Abdo (lo del abrazo republicano). Él hablaba de no a la impunidad, de la ética, de los valores, y ahora en medio de todas las denuncias de corrupción que hay, hace un pacto sin condicionamientos. Obviamente es un pacto de impunidad", cuestionó Carlos Filizzola.





Lugo: Unión es un "abrazo de la impunidad"

El abrazo entre Cartes y Mario Abdo Benítez fue duramente criticado y calificado como el "abrazo de la impunidad" por el candidato a vicepresidente por la Alianza Ganar, Leo Rubin, y por el ex presidente de la República Fernando Lugo. "El ahora llamado abrazo de la impunidad viene a reconfirmar lo que ya todos sabíamos. Ambas figuras resultan ser las dos caras del mismo modelo de país, el país de los amigos, del uso y abuso: Que ha triplicado nuestra deuda externa, ha aumentado la desigualdad y la pobreza, y sigue expulsando compatriotas al extranjero", publicó Lugo en su cuenta de Facebook. Rubin en su Twitter recordó el escándalo de los audios de Óscar González Daher y teme impunidad. FUENTE: ULTIMA HORA