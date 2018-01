Mario Abdo Benítez, en materia tributaria, se muestra en contra de un impuesto a los granos como la soja y cree que el tributo al tabaco debe ser elevado al 20%. Promete luchar contra la evasión y la informalidad. A pesar del abrazo republicano que se dio entre Marito y Horacio Cartes, dueño de la tabacalera más importante del país, Tabesa, el disidente no dejará de lado el proyecto de aumentar impuesto al tabaco. "Creo que debe ser elevado mínimamente al 20%, es lo que yo voté. Se dejó una discrecionalidad al Ejecutivo y subió al 16%, pero yo creo que mínimamente debe subir al 20% y sobre todo tenemos que aplicar la trazabilidad que va a formalizar la industria del tabaco", explicó el senador en una entrevista que brindó. Al ser consultado sobre la posibilidad de la creación del gravamen a los granos en estado natural, teniendo en cuenta la baja carga impositiva, dijo que no está de acuerdo en el concepto del impuesto y habló del ajuste del Iragro para dicho fin. "Yo no creo en el impuesto sobre la exportación porque los impuestos tienen que ser sobre la renta y no sobre la actividad bruta, porque hay años en que puede haber utilidad y otros años en que no", expresó. Dijo que hay una falta de conocimiento sobre "toda la cadena contributiva del sector productivo". "Falta mayor información a la ciudadanía y lo que a mí me gustaría es buscar una equidad tributaria para que quienes más ganancias tengan contribuyan al Fisco, pero no quiero hablar de un sector específico", dijo, y agregó que hay que buscar las actividades que tienen renta y que no es solamente el sector sojero. "Hay muchos sectores de la economía que tienen enorme rentabilidad y hay que buscar una estructura tributaria que pueda llegar a las actividades más lucrativas para que contribuyan con el fortalecimiento del Presupuesto de Gastos de la Nación", expresó. Para reducir la evasión impositiva dijo que tiene planeado invertir más en tecnología y propone una administración bien capacitada para mejorar los ingresos del Fisco. "Con una administración eficiente e inversión en tecnología habrá margen para elevar nuestra recaudación", precisó. Para atraer las inversiones dijo que quiere seguir manteniendo al Paraguay "con ventaja competitiva y el incentivo de una presión tributaria baja". "Que el Paraguay siga siendo un país atractivo, primero para el capital nacional y segundo para el capital internacional, donde tengamos ventaja competitiva en la región". indicó. Dijo que de llegar a la presidencia, construirá un "modelo más incluyente". "Tenemos que tener políticas de fortalecimiento para las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mayor empleo fuera del Estado", indicó. Agregó que se deben desburocratizar todos los procesos de formalización de las pymes y dotar de créditos blandos para iniciar las actividades. Fuente: Ultima Hora