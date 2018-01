Si pretende ir a pagar su factura en la ANDE, hoy no es un buen día, puesto que las ventanillas de cobranza no están operativas por la protestas de funcionarios en contra del veto del Ejecutivo al aumento salarial que exigen. La medida es a nivel país. Esteban Montanía, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), afirmó que no están cerrando las puertas de los locales, pero tampoco se está brindando atención a clientes en las ventanillas de cobro. La protesta principal se desarrolla frente al local central de la ANDE, sobre la Avda. España. Si bien Montanía no pudo precisar si esta medida de fuerza afecta a todos los locales de la ANDE en el país, estimó que sería así, puesto que hay un gran acatamiento de los funcionarios. Desde la dirección de la ANDE confirmaron que, efectivamente, en Asunción y área metropolitana ninguna de las cajas está operativa y esperan reportes del resto del país. El dirigente puntualizó además que la protesta no afecta el servicio de mantenimiento y reposición de las redes de energía eléctrica, que los empleados están cubriendo, pese a la medida de fuerza. Lea más: Persisten los cortes de energía en Asunción Exigen que el Congreso rechace el veto del Ejecutivo y se mantenga el aumento de G. 600.000 para los funcionarios hasta la categoría 70, lo que implica unos G. 40.000 millones. Acusaron además de mentirosa a la ministra de Hacienda, Lea Giménez, quien afirma que el aumento podría requerir de unos G. 100.000 millones, lo que afectaría a programas sociales. Señalaron que la ANDE es un ente autárquico, que genera sus propios recursos. Fuente: ABC Color