El presidente empieza a perder fuerza política tras la dura derrota del pasado 17 de diciembre en las internas. Muchos legisladores ya piensan en sus respectivas campañas para mantenerse en sus cargos. La primera prueba para el cartismo después de las elecciones coloradas demostró que va perdiendo fuerzas hasta en la Cámara de Diputados. El presidente Horacio Cartes tuvo el control absoluto de esta cámara durante los primeros cuatro años de gestión, pero desde ayer este panorama cambió. Por mayoría de 44 votos, los diputados rechazaron el veto parcial del presidente Horacio Cartes al Presupuesto 2018. Solamente 8 diputados colorados se mantuvieron leales a la recomendación de Hacienda y del presidente. Votos claves que marcaron el giro contra Cartes fueron de los diputados Carlos Núñez Salinas, Jorge Baruja, Blanca Vargas de Caballero y Ramón Romero Roa, que se sumaron al voto contra el veto parcial del Ejecutivo al Presupuesto. Otro grupo importante de legisladores cartistas prefirieron abstenerse, restando votos al oficialismo (ver infografía). El diputado y candidato a vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue el articulador principal que negoció y consiguió los votos. jugada electoral. El elemento principal que jugó en la votación de los diputados y después en la Cámara de Senadores estuvo motivado por la presión de los estatales que esperaban que se rechace el veto parcial para reafirmar el aumento salarial para los sectores de salud, educación y otras instituciones del Estado. Muchos de los legisladores ahora están en plena campaña de cara a las elecciones generales del 22 de abril y necesitan congraciarse con los funcionarios públicos que están exigiendo el aumento y representan votos para los mismos. maniobras. Desde que asumió el presidente de la República, la Cámara de Diputados siempre dio un fuerte respaldo a su gestión y no tuvo grandes problemas a la hora de conseguir los votos para llevar adelante sus proyectos económicos y otras cuestiones políticas. Inclusive, luego de que el diputado Hugo Velázquez no acompañó el plan de enmienda para forzar la figura de la reelección, inmediatamente el cartismo operó para sacarlo de la presidencia de la Cámara de Diputados. Desde mediados del año pasado fue colocado Alliana al frente de la Cámara Baja. Ahora empieza a cambiar el escenario luego de las internas con la victoria de la disidencia colorada con la candidatura presidencial de Mario Abdo Benítez. Durante las internas, muchos cartistas se abrieron y terminaron jugando la campaña con el sector de Colorado Añetete, entre ellos, el diputado Óscar Tuma, Ariel Oviedo y otros legisladores que quedaron en segundo plano del proyecto oficialista. Otro tema pendiente que deberá ser analizado por la Cámara de Diputados es el planteamiento de juicio político contra el fiscal general del Estado, Francisco Díaz Verón. Esto luego de que se filtraron los audios en donde lo mencionan como implicado y que estuvo detrás de negociados que involucran al ex senador Óscar González Daher sobre tráfico de influencia en el manejo de Justicia. Muchos oficialistas empiezan a soltar la mano al presidente de la República y prácticamente ya ni aparecen en la residencia presidencial. Fuente: Ultima hora