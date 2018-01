La evaluación que se realizó a nivel nacional para conocer la calidad educativa arrojó datos “poco auspiciosos”, según el ministro Enrique Riera. Resaltó que en algunos aspectos “se mejoró”, pero hay áreas que requieren más trabajo. El ministro Enrique Riera habló sobre los resultados del Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (Snepe), que serán divulgados oficialmente el martes 16 de enero. Destacó que a través de esa medición realizada en octubre de 2015 se consiguió una base de datos específica sobre los estudiantes y docentes, mediante la cual se podrá elaborar un plan de mejoras para los próximos años. Lea más: Darán resultados sobre nivel de aprendizaje en 3°, 6° y 9° grados “Los resultados no son auspiciosos”, admitió en contacto con ABC Cardinal. Sin embargo, señaló que hay varios datos positivos que saltaron, los cuales serán explicados por expertos el día de la presentación oficial. Además, indicó que es primordial que se llegue a un pacto educativo entre todos los sectores involucrados para trabajar en el futuro. “Si no mejoramos el resultado, seguiremos sacando todos los años a 80.000 jóvenes al mercado y, si no tienen las competencias necesarias para salir adelante, fracasamos como Estado”, expresó Riera. El ministro destacó también la importancia del factor social y los valores inculcados para que un sistema educativo público funcione. “A pesar de los esfuerzos que puedan realizar los docentes, se encuentran con una madre que los atropella porque su hijo se aplazó”, explicó. Los resultados de esta prueba, que costó más de tres millones de dólares, se debieron socializar en el año 2016, según lo había anunciado el MEC en su momento. El censo involucró a alrededor de 500 mil alumnos del 100% de unas 8.800 instituciones educativas; 36.000 docentes y 11.600 directores. PÉSIMOS ANTECEDENTES Los resultados de las pruebas del Snepe aplicadas a los alumnos del segundo año de la educación media en el año 2006, estuvieron acompañadas por un test del pensamiento crítico. Ese informe habla de que la media nacional de los alumnos en los tres componentes medidos era de 33.30 puntos, de un puntaje máximo de 60 puntos. Es decir, un nivel de criticidad medio, en una escala que va del bajo al alto. En lo que respecta al rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura Castellana, el 43,73% de los alumnos se ubicó en el nivel 1, en una escala que va del 0 al 3. En Matemática, la mayoría de los alumnos se ubicaron en los niveles 1 (40,53%) y 2 (46,90%). Solo una minoría de los alumnos (5,67%) pudo ubicarse en el nivel 3. En el área de Ciencias Básicas la mayoría de los estudiantes que rindieron la prueba se ubicaron en el nivel 1 (39,25%) y en el nivel 2 (42,93%). Pocos alumnos (7,49%) lograron el nivel 3. Según los resultados correspondientes a la prueba nacional aplicada en 2004, los alumnos de sexto grado tuvieron un nivel de logro del 44% en comunicación, 43% en matemática y 50% en ciencias naturales. El logro general de los mismos alumnos ha sido pobrísimo por ejemplo en lo que respecta a normas ortográficas (36 %) y geometría y medición (31%). Fuente: ABC Color