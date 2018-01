Los apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) encabezados por el doctor Rubén Ocampo, son los encargados de preparar el documento acusatorio contra el fiscal general de la República, Javier Díaz Verón. Ocampo mencionó que están recogiendo toda la información posible y que el próximo lunes entregarán a los diputados liberales el libelo acusatorio, para que posteriormente se convoque a una sesión extraordinaria para iniciar el proceso de juicio político. El profesional manifestó que hasta el momento son tres las causales para el enjuiciamiento y que no se descarta que aparezcan más. Una de ellas es la usurpación de la función pública. El mandato de Díaz Verón frente al Ministerio Público ya está vencido y de igual manera sigue en el cargo, alegando la reconducción tácita. La segunda es el mal desempeño de funciones y la tercera causal; enriquecimiento ilícito. CAUSALES. "Advertimos que en principio tres serían las causales principales. En primer lugar, la usurpación de cargo público y no existe la reconducción tácita en el caso de la Fiscalía, por lo que él está cometiendo un hecho punible, tipificado y penado en el Código Penal. La segunda, estamos analizando los audios y de ahí podemos concluir que incurrió en el mal desempeño de funciones, vemos que participó de la persecución penal a inocentes, dejó de perseguir a otros, etc., y la tercera que estamos analizando es si cometió enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones", puntualizó. Señaló que estas son las causales que están agrupando para que sean las bases del libelo acusatorio. Ocampo dijo que esta semana seguirán trabajando en el documento y que la fecha a entregar es a pedido mismo de los legisladores, teniendo en cuenta que el Congreso está de receso y la mayoría de los parlamentarios están fuera del país y se necesita de votos para conseguir el enjuiciamiento. La fiscala Yolanda Portillo tiene a su cargo la investigación que pesa sobre el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por enriquecimiento ilícito. CAUSALES QUE FORMAN PARTE DEL LIBELO Usurpación de cargo público. Javier Díaz Verón está con el mandato fenecido y no existe la reconducción tácita para el Ministerio Público. Mal desempeño de funciones.

Por supuesta participación en la persecución penal a inocentes, y que también dejó de perseguir a otros. Enriquecimiento ilícito.

En el ejercicio de sus funciones. La propia Fiscalía inició una investigación por esta causa en contra

de Díaz Verón. Fuente: Ultima Hora