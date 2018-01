Relajarse sin descuidarse. El periodo de vacaciones coincide con la temporada de aumento de casos febriles. También con los viajes al interior y exterior. Para evitar ser víctimas de las enfermedades que transmite el Aedes aegypti, es necesario saber qué medidas toman en el hotel. La doctora Águeda Cabello, titular de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, señala que el huésped debe indagar a los encargados del lugar de los procedimientos para combatir al mosquito. "Pueden preguntar si el lugar está libre de mosquitos y si realizan el control vectorial. Indagar cuál es la estrategia que llevan adelante para hacer frente a la proliferación de estos insectos", refirió Cabello. Explicó que los hoteles que llevan adelante estas medidas, cuentan con una certificación que los cataloga como empresas libres del vector o con plan de eliminación de criaderos. Detalló que generalmente los hospedajes de cuatro a cinco estrellas cuentan con este aval. Fuera. La titular de Vigilancia de la Salud también lanzó recomendaciones para las personas que tienen planeado vacacionar al aire libre. Enfatizó a no dejar de lado la aplicación de los repelentes. Sobre todo en la hora de mayor concentración de los mosquitos, que se sitúa entre las primeras horas del amanecer y las últimas del atardecer. Esta medida puede ser acompañada por el uso de matamosquitos eléctricos, sobre todo quienes harán camping. También insistió en el uso de ropas de color claro. Con relación al panorama actual de la enfermedad en países limítrofes, Cabello comentó que no existe hasta el momento una situación de epidemia. Resaltó que en Brasil, país endémico, se registró un importante descenso de las notificaciones de dengue, zika y chikungunya. Sin embargo, este anuncio no significa que deba bajarse la guardia. Más aún en esta época del año, en que las playas del país vecino son elegidas por cientos de compatriotas. Casa. Otra indicación acercada por la doctora Cabello, tiene que ver con el hogar. Señaló que antes de salir de viaje, deben verifcarse todos los posibles recipientes que puedan acumular agua. En este sondeo no deben quedar de lado las plantas cuyas hojas guardan el vital líquido. Explicó también que toda la casa debe quedar bien cerrada, para evitar la entrada de los mosquitos. En diciembre, se había registrado un importante brote de DEN-1 en el barrio Ricardo Brugada, de Asunción y Corumba Cue de Roque Alonso. Fuente: Ultima Hora