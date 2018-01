El Fisco desmintió ayer a Feprinco y se ratificó en que las inversiones no son 100% deducibles a la hora de liquidar el gravamen. Sin embargo, planteó posponer el pago hasta tanto se sustancie una nueva ley. El Ministerio de Hacienda emitió ayer un comunicado respecto a la reunión mantenida el martes con gremios empresariales sobre el impuesto a la renta personal (IRP), aclarando que la liquidación del tributo del ejercicio 2017 no se hará bajo la reglamentación y el formulario fijados en 2012, como había afirmado el titular de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Beltrán Macchi. El Fisco aseguró que se llegó a un principio de acuerdo con los empresarios, pero ratificó la vigencia del reglamento y del formulario que son aplicados actualmente, ya que a su criterio las inversiones no son 100% deducibles, especialmente en lo que respecta a inversiones en Saecas y CDAs. Pese a mantener esta postura, muy cuestionada por los contribuyentes, la cartera fiscal planteó al gremio empresarial postergar la liquidación del IRP hasta tanto se sustancie la nueva ley, en la que empezaron a trabajar desde ayer. El pago del gravamen debía realizarse en marzo. "En cuanto a la liquidación del IRP correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en principio se acordó prorrogar la fecha de presentación de los mismos, sin alterar la reglamentación y los formularios actualmente vigentes", reza el comunicado de Hacienda. Analizando. El titular de la Feprinco, no obstante, afirmó que el acuerdo no está cerrado aún y que están evaluando los términos del mismo. Resaltó que de acuerdo a las conversaciones, en caso de que este proyecto de ley no sea sancionado en un plazo razonable, el Fisco daría dos opciones a los contribuyentes: deducir el 100% de las inversiones o deducir limitadamente bajo el criterio de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). En caso de optar por la segunda, si se diera la eventual sanción, aquellos que pagaron en exceso serían compensados con créditos fiscales. "Estamos verificando que todo se adecue a las posibilidades de lo que la legislación vigente otorga. Finalmente, si no se sanciona la ley, el contribuyente podrá recurrir al Tribunal de Cuentas y dirimir esto en sede judicial", advirtió Beltrán Macchi. Esta postura de Hacienda da un nuevo giro a las conversaciones con el sector privado. El martes se había hablado de un acuerdo por el cual las liquidaciones se harían según la reglamentación y el formulario fijados en 2012. No obstante, hay pleno acuerdo sobre las intimaciones y multas a los contribuyentes por supuestos abusos en las deducciones, las que quedaron sin efecto. También se acordó trabajar en una nueva ley para clarificar la deducibilidad de las inversiones, dos puntos que eran reclamados por el empresariado. Fuente: Ultima Hora