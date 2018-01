El padre Cristian Paiva, párroco de Santa Rosa del Aguaray, dijo que gran parte de la población del norte no confía en la FTC y abogó por crear otro cuerpo de seguridad. En esta ciudad de San Pedro se hará hoy una “marcha por la paz” desde las 18:00. Paiva conversó este martes con radio ABC Cardinal y confesó que uno de los problemas más grandes con la Fuerza de Tarea Conjunta es que la gente de la zona no confía en ellos. “¿Cómo la gente va a confiar en la FTC si nos tratan de campesinos de día y delincuentes de noche?”, se preguntó el cura. Lea más: Convocan a una gran movilización Además, manifestó que debe haber otro tipo de seguridad, una suerte de “elite” en reemplazo de los integrantes de la FTC. Esto coincide con el pedido hecho por varios sectores de la zona en cuanto a replantear las estrategias en contra de los criminales del EPP. “Estamos con mucha confusión, no sabemos qué pasa en el norte. La gente tiene más preguntas que respuestas en estos momentos en la zona. No es tan fácil la vida en la zona después de confirmar todo lo que se había pensado, lo de Abrahán (Fehr). Hay más dudas. Los familiares de ellos (los otros secuestrados) están mal”, expresó Paiva. Lea más: Exigen a Cartes que detenga el “derramamiento de sangre” Paiva contó que la marcha “Unidos por la paz en el norte” se hará desde las 18:00 en la placita situada frente a la Terminal del Ómnibus. A las 19:30 emitirán un comunicado con respecto al dolor que deja la muerte en cautiverio de Abrahán Fehr. La organización civil lleva a cabo una serie de actividades buscando ofrecer solidaridad con los familiares de las víctimas de secuestro, instando a no permanecer indiferente ante la inseguridad reinante y buscando la manifestación pacífica de la ciudadanía, para exigir al gobierno de turno mayor seguridad y propuestas de desarrollo para la paz en la región. Fuente: ABC Color