El diputado colorado Clemente Barrios cuestionó que el Senado se desentienda de los audios filtrados que involucra al senador de Avanza País, Adolfo Ferreiro. “Acá lo que tenemos que pedir es que todos seamos iguales ante la ley. Hay grabaciones también en donde hay un senador que no es colorado, en donde también está fuertemente afectado, pero nadie reclama de que el mismo sea sometido a la Justicia”, lanzó el diputado ayer tras la sesión en la que su colega del Partido Liberal, Carlos Portillo, quedó sin fueros. En uno de los audios filtrados, el ex funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann cuenta al senador Ferreiro que la pareja del contralor general, Enrique García, pidió que se interceda para salvarlo en un caso de presunta corrupción cuando era funcionario en la Municipalidad de Asunción. García fue denunciado por la Comuna capitalina ante la Fiscalía por supuestas irregularidades que se habrían cometido bajo su dirección en la apelación de la condena de un Tribunal Arbitral, que obliga al Municipio a pagar a la firma verificadora de vehículos Ivesur la suma de USD 3,6 millones en concepto de indemnización. Otro audio. Otra comunicación telefónica que salió a la luz es entre Ferreiro y el ex senador Óscar González Daher. La llamada es atendida por Fernández Lippmann, quien le pasa el teléfono a González Daher. Ferreiro pregunta por el perfil de un magistrado, y a qué partido político responde. “No sé su perfil ni de qué partido es. Pero es un tipo hablable”, le respondió González Daher. Se defiende. Apenas saltaba este audio, Ferreiro negó formar parte de la rosca que manipula a fiscales y jueces desde el JEM. Sin embargo, admitió que habló con González Daher porque un abogado le solicitó ayuda por el caso de una persona que estaba supuestamente siendo víctima del Ministerio Público. El diputado Barrios instó a sus colegas diputados y a los senadores a limpiar la casa. “Si yo estoy en una grabación, si yo estoy involucrado en algún hecho lo primero que tengo que hacer es someterme a la Justicia, someterme al órgano natural. Por eso digo, no busquemos a extraños, primero limpiemos nuestra casa: diputados y senadores”, agregó el cartista. A su criterio, el Senado tiene que actuar con Ferreiro de la misma manera que lo hizo con los demás senadores (González Daher y Oviedo Matto), también implicados en los audios. “Yo creo que el senado tiene que definitivamente actuar en un mismo pie de igualdad con todos sus miembros (…)”, aseveró el parlamentario. Investigación. El Ministerio Público no descarta la posibilidad de que se extiendan las imputaciones y afecten también a otros legisladores miembros del Jurado de Enjuiciamiento, como el caso del senador Adolfo Ferreiro y del diputado colorado Óscar Tuma, mencionados en los audios. Fuente: Ultima Hora