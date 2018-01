Familias de evacuados estuvieron a punto de tomar ayer el predio del ex R.I. 14, en Tacumbú, ante la negativa de su comandante de ubicar a la gente. Mientras, los espacios públicos se siguen ocupando. A medida que suben las aguas del río Paraguay en las costas de Asunción –ayer creció 4 centímetros, pasando de 5,48 a 5,52 metros– la situación va generando nervios y ansiedad en la población ribereña afectada para lograr un sitio que les sirva de refugio temporal. Esto deriva en una desesperada salida de la gente de sus casas inundadas, ocupando todo espacio público, como el paseo de 21 Proyectada, la franja del Ferrocarril sobre Artigas y varias plazas y áreas verdes. Precisamente en la víspera, un grupo numeroso de familias del Bañado Tacumbú, encabezadas por el padre Pedro Velazco, titular del Centro de Ayuda Mutua Salud Para Todos (Camsat), se dispuso a invadir el predio del ex R.I. 14, ante la excesiva dilación en recibir respuesta del Estado. Sentenció que "no puede ser que el Comandante de la I División de Infantería diga que aquí solo entran 400 familias si hacemos esta asistencia desde hace décadas y fácilmente entran hasta 2 mil familias". Tras una negociación entre el general Eulogio Ortega, comandante de Infantería, y el padre Velazco, se evitó tal ocupación y se acordó la entrada para horas de la tarde, con apoyo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Velazco también cuestionó el hecho de que las instituciones estatales solo les otorguen dos camiones para sacar a los inundados, mientras que la organización a su cargo alquila diez de estas máquinas para la evacuación. En otros puntos como Tablada, zona del Mbiguá y Santa Ana también se quejaron de escasa provisión de vehículos y de terciadas y chapas. RESPUESTA. A su turno, el ministro de la SEN, Joaquín Roa, rechazó categóricamente que se retaceen espacios en esa propiedad militar y que solo hayan dos camiones para el traslado de damnificados a las zonas altas. "Hubo un malentedido. Eran 400 familias para una primera etapa. Lo que se hizo es una admisión programada y ordenada. Antes el desorden era total. Hoy incluso tenemos un registro, a fin de saber cuántas embarazadas, lactantes o personas con discapacidad o menores de 0 a 5 años hay en esos lugares", sostuvo. Concluyó que se pronostica una crecida de hasta 6 metros, con 3 mil familias damnificadas. No hay ayuda. Cada flete sale G. 150 mil y alquiler de casa también es muy caro. La situación es muy difícil. Vicenta Villalba, Tablada Nueva. Hay sanguijuelas y víboras con el agua que llega a nuestras casas. Necesitamos camiones y lugares donde ir. Lorena Bernal, Bañado Tacumbú. Traslado a San Francisco marca el adiós a las crecidas

La otra cara de la moneda de las personas que van buscando zonas altas donde establecerse temporalmente para huir de la inundación es la de la mudanza de familias al barrio San Francisco, en un viaje que significa el adiós definitivo al drama que soportan con cada crecida.

Camiones de Itaipú, de la Seretaría de Emergencia Nacional (SEN) y de la Comuna capitalina entraban y salían ayer del barrio San Pedro, en uno de los costados de la avenida Costanera, transportando muebles, electrodomésticos y otras pertenencias de los beneficiarios de este nuevo núcleo poblacional de Asunción.

El ministro de la SEN, Joaquín Roa, informó que al igual que a los demás sectores de los evacuados, los futuros moradores de San Francisco también reciben la asistencia correspondiente para habitar su nueva vivienda. "Es gente que está al borde de la inundación o en el agua. Para ellos eso ya quedará superado definitivamente", apuntó.

Por su parte, Mónica Cantero de Gómez, quien lleva décadas residiendo en este sector de la Chacarita, indicó que "somos siete personas en mi familia que apostamos a mejorar nuestra vida. Hoy dejamos atrás para siempre la casita que siempre se inunda al lado de una zanja profunda", expresó.