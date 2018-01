Con la participación de varios directores regionales y de áreas del Ministerio de Salud, el ministro saliente Antonio Barrios enumeró ayer su gestión al frente de la cartera estatal. Expresó además su preocupación por el aumento salarial otorgado por el Congreso a funcionarios administrativos. El recuento realizado por el ministro se extendió por más de cinco horas. Todos los directores enumeraron lo hecho en este periodo 2013-2018, también rindieron tributo al saliente titular del MSP. “Con poco hicimos mucho”, fue una de las frases que Barrios utilizó durante su gestión y que fue remarcada en su recuento de ayer. Con esta sentencia, subrayaba que con el mismo presupuesto con el que disponía Salud, al igual que en gobiernos anteriores, llevaron adelante varias iniciativas. Según contó, testimonio que fue acompañado por los directores que presentaron su balance, al asumir el cargo en el MSP, se encontró con un panorama desolador en lo administrativo y en lo edilicio. Señaló que en su gestión tomaron decisiones a favor de la gente. “No nos tembló el pulso para tomar decisiones como el caso del cannabis, por ejemplo. Cuando el Ministerio de Salud tocó este tema, aparecieron varios supuestos padres del proyecto. Antes nadie quería hablar de esta cuestión”, expresó durante su discurso. Preocupación. Mirando lo que queda para el próximo responsable de la cartera de estado, señaló su preocupacióno por la decisión del Congreso Nacional. En enero, el Parlamento había ratificado la ampliación presupuestaria para funcionarios en la parte administrativa. Vaticinó un momento complicado para su reemplazante. Refirió que este hecho genera una inequidad en Salud Pública. Refirió además que muchos de los beneficiarios no se merecen dicho aumento. “Así como están las cosas, ese aumento beneficia a gente que tiene denuncia, imputaciones penales, gente poco comprometida. En el Hospital del Trauma también se da ese aumento, alcanza a gente que desde mi punto de vista no se merece”, recalcó. Adelantó que en la tarde de hoy presentará su renuncia y quizás para el lunes ya se designe a quien complete el periodo. Barrios agradeció además a sus colaboradores. Lamentó no poder llevar adelante el proyecto de la construcción de tres grandes hospitales y no estar para inaugurar la ampliación del Hospital San Pablo. Fuente: Ultima Hora