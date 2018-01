Tras el fallido intento de enjuiciar políticamente al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, los diputados colorados reconocieron que no existe unidad dentro del Partido Colorado y por ende entre las bancadas coloradas en la Cámara Baja. La molestia mayor existe entre los legisladores cartistas, quienes reclaman que sus correligionarios de Colorado Añetete no socializaron el libelo acusatorio en contra del titular del Ministerio Público y presentaron el documento sin consultar si los oficialistas querían adherirse. En ese sentido, el diputado Walter Harms, de la bancada A oficialista, manifestó que sus colegas de la bancada B disidente, al momento de presentar las causales contra Díaz Verón, se preocuparon más en mencionar al senador Mario Abdo Benítez que en el juicio político presentado. "Basaron su discurso en resaltar la figura de Marito más que el juicio político", criticó. Expresó asimismo que Hugo Velázquez tiene el entrenamiento suficiente para actuar de mediador entre los legisladores y recordó que por mucho tiempo fue nexo del Poder Ejecutivo con los diputados. "Hugo Velázquez tiene el suficiente entrenamiento en cómo tratar entre bancadas, pero no habló con nosotros y eso que él es mi amigo", se quejó. AMBIENTE HOSTIL. Por otro lado, sostuvo que se siente un ambiente hostil entre los colorados debido a que los disidentes los hacen sentir como "sapo de otro pozo" y esto se debe principalmente a que el presidenciable de la ANR no se muestra conciliador y critica a los que votaron en contra del juicio. "Marito no se muestra conciliador. Esto dificulta que se concrete el abrazo republicano. Somos invitados de piedra en las reuniones", dijo. Para Harms, el senador también es culpable de que Díaz Verón continúe en el cargo, cuando es uno de los que evitaron que el Senado le dé el acuerdo a la fiscala Sandra Quiñónez. "El discurso de Marito fue una bofetada para los que votaron en contra del juicio político, cuando el propio senador es uno de los responsables de que Díaz Verón siga en el cargo porque en Senado no dieron el acuerdo a Sandra Quiñónez. Los disidentes plantearon la acusación contra Díaz Verón por las causales de mal desempeño de funciones, por usurpación del cargo, por nepotismo, por impedir el control de su administración por parte de la Contraloría y atentar contra la integridad de la institución. "Deben entender que Marito es el que ganó"

El diputado Mario Cáceres afirmó que los cartistas deben seguir la línea de conducta trazada por el movimiento Colorado Añetete, "porque es la línea del Partido Colorado".

Agregó que, no obstante, faltó comunicación antes de la sesión del martes para unir a las bancadas en un mismo criterio para el juicio político a Javier Díaz Verón.

Acerca de Walter Harms, quien cuestionó de vuelta a Mario Abdo Benítez, dijo que "Harms debe entender que ganó Marito las elecciones y él no puede salir de esa línea".

"Los que critican quieren ganarse prensa diciendo disparates. No se callan, pero tampoco son referentes", indicó. Agregó que hay que unificar criterios y formar una sola bancada, aunque todavía no se planteó la idea a todos los legisladores cartistas. "Es necesario bajar línea para que todos nos entendamos y podamos unificar criterios", subrayó al tiempo de resaltar que la línea política de Añetete es la que debe entrar a regir.