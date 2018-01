El dengue acecha en el barrio Ricardo Brugada de la Chacarita y ya se cobró la vida de una joven de 23 años y otro caso fatal de un bebé se encuentra en estudio, para determinar si el causante fue o no el virus, según los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Para frenar el brote (una epidemia localizada) de la enfermedad que se registra desde diciembre del año pasado, 107 funcionarios del Senepa, 22 personales de salud, 45 policías, 5 trabajadores de la Secretaría del Ambiente (Seam) y 40 integrantes de comisiones vecinales se adentraron ayer en los pasillos y casas para combatir al Aedes aegypti, transmisor de tres enfermedades: dengue, zika y chikungunya. Con escobas, rastrillos, carretillas, máquinas para fumigar, la comitiva tomó las calles del barrio en las primeras horas del domingo para la limpieza y educación a los pobladores de la zona sobre cómo eliminar los criaderos del mosquito. Recipientes inservibles, neumáticos, basura, cubetas de plástico, latas, botellas que acumulaban agua y que sirven como criadero del mosquito fueron algunos de los elementos que se encontraron en los patios de las viviendas. Ante este panorama, aparte de la limpieza, los seneperos daban información sobre que el agua acumulada se debe derramar y colocar el recipiente boca para abajo, para que no se convierta en un criadero. Un total de 68 manzanas fueron intervenidas, se encontraron 10 casos febriles, 533 predios fueron inspeccionados, de los cuales 470 tenían criaderos del vector. Es decir, el 88% de las viviendas en Ricardo Brugada disponían de recipientes inservibles con agua acumulada. Pese a la insistencia en que los pobladores abran sus puertas para el control, la renuencia persiste. Ayer, 73 personas no permitieron a los funcionarios que puedan inspeccionar la vivienda. Un total de 229 estaban cerradas. Desde octubre del año pasado, los funcionarios recorren la zona para luchar contra el vector y se encuentran con barreras como la renuencia, la delincuencia, el pedido de pago de peaje para recorrer la zona y hasta enfrentan asaltos, situaciones que impiden hasta el momento frenar la dispersión de la enfermedad. Ante esta situación solicitaron ayuda de la policía para realizar la minga ayer. El resultado de la operación arrojó 10.861 criaderos encontrados, 1.083 eliminados, 1.257 tratados físicamente, 184 recibieron tratamiento con larvicidas, se intervinieron 1.414 criaderos y 310 bolsas de basura se retiraron de la zona. LAS CIFRAS

10.861 criaderos se encontraron ayer en el barrio Ricardo Brugada de la Chacarita.

68 manzanas de la zona de la Chacarita fueron visitadas en el rastrillaje.

470 predios tenían criaderos de un total de 533 que fueron inspeccionados durante la minga.

310 bolsas de basura con criaderos fueron retirados de la zona tras la intervención comunitaria. Fuente: Ultima Hora