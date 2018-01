Un ambiente de tensión se generó entre los fiscales y el representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Eduardo Petta. De por medio está la investigación abierta al fiscal general con permiso Javier Díaz Verón. La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay no solo pidió por nota una reunión con el pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sino que advirtió que el accionar de Petta es similar al de otros políticos que estuvieron anteriormente en el Jurado. Esta reunión será mañana a las 11:00. Petta advirtió con enjuiciar a los fiscales del caso de la investigación de Javier Díaz Verón si es que no se lo imputa. Para el gremio esta es una abierta amenaza a los miembros del Ministerio Público por parte de un miembro del JEM. En la Fiscalía molestaron las expresiones de Petta debido a que en algún momento fue miembro del Ministerio Público, en su carácter de fiscal de Encarnación y fue víctima de la presión del sector político del Jurado, por lo que finalmente tuvo que dejar la institución. Consideran que ahora que está del otro lado del “mostrador” hace exactamente lo mismo que criticaba. La fiscala Victoria Acuña, presidenta del gremio de fiscales, cuestionó al senador a través de ABC. La misma fiscala es la que recomendó a Díaz Verón que dé un paso al costado y que pasó a ser opositora del titular del Ministerio Público con permiso, desde el momento en que ambos fueron electos, junto a Sandra Quiñónez, a fin de conformar la terna para el siguiente período de la fiscalía general del Estado. “Todavía ni entró en funciones (el JEM) y ya tenemos ese tipo de declaraciones. Es una amenaza directa, era una prática de los anteriores miembros que fue motivo de lucha gremial por muchos años. Resulta que ahora cambian los miembros y estamos con los mismos vicios que hemos criticado”, dijo la fiscala Acuña, en abierta alusión a Petta, quien juró el pasado mes de diciembre como miembro del JEM, en reemplazo del destituido senador Óscar González Daher. Señaló que Eduardo Petta “tiene de vuelta ese tipo de actitud que tenían los anteriores, de expresar algún tipo de presión contra miembros del Ministerio Público”. “Si bien es cierto que el senador Petta se ha expresado, no tenemos conocimiento de si es la opinión del pleno, y queremos que nos expliquen si es la manera de pensar de ellos”, refirió la agente. Fuente. ABC Color