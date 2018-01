Los gremios nucleados en la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) dieron ayer su visto bueno final a la propuesta de acuerdo hecha por el Fisco sobre el impuesto a la renta personal (IRP) y ya remitieron el documento firmado al Ministerio de Hacienda. Ahora, los empresarios solo esperan la firma de las autoridades de la institución estatal para oficializar los términos del acuerdo, según manifestaron ayer directivos de la Feprinco. En la propuesta remitida a los gremios empresariales, la cartera había propuesto postergar la fecha de liquidación del gravamen, cuyo plazo fenece en marzo, hasta el 31 de julio (ver infografía). Además, planteó el aplazamiento del tiempo límite para realizar las rectificaciones también para el 31 de julio. El plazo para este procedimiento vence mañana y hasta el momento fueron emplazados 2.100 contribuyentes por supuestos abusos en la aplicación de las deducciones. Criterios diferentes. Si bien en el último punto del acuerdo se establece que los contribuyentes tienen la potestad de recurrir a la Justicia en caso de no estar de acuerdo con las interpretaciones de la Administración Tributaria, en el documento ya firmado por los empresarios, Hacienda se ratifica en su versión de que las inversiones no son totalmente deducibles. De acuerdo con el criterio del Fisco, la ley es clara en que las inversiones hechas en Saecas y CDA solo pueden ser deducidas en un 15% al momento de liquidar el IRP. Por el contrario, los gremios empresariales aseguran que todas las inversiones son deducibles. Esta misma tesis es sostenida por las diferentes nucleaciones contables, quienes incluso se retiraron de la mesa negociadora y aconsejaron a la Feprinco no firmar ningún acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Tiempo. Pese a esta discrepancia, los empresarios decidieron firmar el acuerdo de modo a "ganar tiempo" en las negociaciones sobre la renta personal. Según había remarcado el titular interino de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella, las postergaciones dan tiempo a los gremios para negociar los cambios en el régimen ya con el gobierno electo en abril. Recordó que también está pendiente la elaboración de un proyecto de ley para clarificar el criterio sobre la deducibilidad, lo que podría llegar a sancionarse de haber voluntad política. Actualmente, el IRP cuenta con 63.070 contribuyentes. Por el cobro de este gravamen, el Fisco recaudó G. 200.150 millones en 2017. Esto representó un crecimiento de 40,2% respecto al 2016, siendo el tributo que más creció en términos porcentuales. Fuente: Ultima Hora