Se conoce como tiroides a la glándula neuroendocrina que está presente en el organismo. La tiroides tiene forma de mariposa y está ubicada en el cuello, encima de la clavícula.

El hipotiroidismo, por su parte, surge por la presencia de anticuerpos que atacan la tiroides y hacen que se produzcan menos hormonas. Por lo general, se trata de un trastorno genético y hereditario.

Se desencadena por la aparición de bocio tóxico a raíz de la secreción excesiva de una hormona conocida como TSH. El exceso de hormonas tiroideas incrementa el gasto energético, ya que, se aumenta el metabolismo.

"No somos conscientes de la incidencia que tiene esta glándula en nuestro día a día hasta que nos da problemas. Es la encargada de producir muchas de las hormonas que controlan nuestras actividades", afirmó la Dra. Deisy Arguello, endocrinóloga del Instituto de Previsión Social.

Para un correcto funcionamiento de la tiroides es indispensable tener un estilo de vida ordenando, con horarios previsibles de alimentación y de descanso. Es importante no saltarse comidas e ingerir las tres formales y dos pequeños refrigerios en los mismos horarios todos los días.

"Es importante también descansar lo suficiente y dormir al menos 8 horas, controlar el estrés y elegir un tipo de vida que minimice la ansiedad y la prisa", expresó Arguello.

Recomendó elegir siempre productos de origen animal muy magros, o sea libres de grasa, seleccionar carnes frías con poco sodio y que no sean ahumadas. Preferir lácteos descremados y con poca sal y quesos blancos en vez de madurados.



El Servicio de Endocrinología del Hospital Central, enfatiza la evaluación y detección de la tiroides que es una glándula ubicada bajo el cuello.

De encontrar signos de alarma en los evaluados serán encaminados a consultas en el Servicio de Endocrinología con los estudios médicos requeridos para el posterior tratamiento.

Hoy en día hay mayor conciencia de evaluación y cuidado de esta glándula que incide en el peso corporal, el riñón, el corazón, la diabetes, colesterol, entre otras.

De ahí la importancia de seguir un control periódicamente más aún cuando se observe un crecimiento en la zona del cuello, haya antecedentes familiares incluso por la misma carga genética que se manifiesta en patologías afines a esta glándula.

Se tiene altas estadísticas de pacientes quienes llevan tratamientos a causa de la tiroides, pero se destaca que no tiene preferencia de edad ni sexo, ya que, se presenta tanto en hombres como en mujeres y en cualquier edad de la vida.

Si bien aún se contabilizan varios casos de esta enfermedad hay mayor cuidado ya desde el mayor consumo del yodo que anteriormente por su carencia posibilitaba la presencia de enfermedades relacionadas a esta glándula que compromete la calidad de vida de la persona. Fuente: Prensa IPS