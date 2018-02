Camioneros anuncian que si hoy el MOPC no da marcha atrás con el acuerdo de bitrenes, alrededor de 5.000 camiones se trasladarán desde el departamento de Alto Paraná del país a Asunción. Roberto Almirón, Dirigente de camioneros esteños, dijo a ABC Cardinal que sus representantes mantendrán un encuentro con autoridades del MOPC en torno al acuerdo con Brasil sobre los Bitrenes y afirma que solo esperarán hasta las 10:00 luego se ponen en marcha para sitiar Asunción. Anuncia que entre 4.000 y 5.000 camiones de Itakyry, Hernandarias, Ciudad del Este, Santa Rita, Juan E. O’Leary, Naranjal, Pastoreo y Caaguazú se trasladarán a la Capital del país y se quedarán hasta tanto se revoque el acuerdo. “Queremos que sepan nuestra realidad, es una situación crítica la que estamos pasando. Con esa resolución ya estamos perdidos y si aceptamos se va convertir en ley”, argumentó. Sostiene que los camioneros paraguayos, con sus vehículos, no podrán competir con los bitrenes que ingresan desde el Brasil. Asegura que actualmente no hay piquetes en el este del país, que solo se encuentran en las rutas los camiones que acompañan la medida. “Nos portamos muy bien. No violamos ningún punto de la ley”. Dice que en Alto Paraná “la mayoría de los camioneros somos colorados, pero hasta el momento ningún intendente en nos ha dado su solidaridad” y refiere que el acuerdo de bitrenes “va fundir Paraguay. Fuente: ABC Color