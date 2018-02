Un total de 2.000 dirigentes campesinos de las organizaciones que conforman la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), que reclaman al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar Campesina, arriban hoy a Asunción para buscar destrabar el conflicto planteado con el Ministerio de Agricultura por la no ejecución del presupuesto destinado a dicha ley, que en total asciende a USD 40.000.000. Los principales dirigentes de la CNI, liderados por Jorge Galeano, se reúnen hoy, a las 14.00, con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, en la Comisión Permanente del Congreso Nacional, cuyo presidente, Derlis Osorio, es el principal intermediario en el conflicto planteado. Galeano indicó que plantearán a la ministra Giménez la ejecución de un saldo de G. 25.197 millones, restantes de los G. 110.000 millones (equivalentes a USD. 20 millones), que deben ser destinados a la compra de maquinarias para la reactivación productiva de la agricultura familiar campesina, que es uno de los componentes del acuerdo firmado entre campesinos y Gobierno, en agosto pasado. Sin entrega. El dirigente campesino alega que de los G. 110.000 millones se comprometió la suma de G. 13.480 millones, que es el monto destinado a la compra de tractores y rastras que aún no fueron entregados a los labriegos por la falta de maquinarias en stock en las empresas concesionarias adjudicadas con las licitaciones. “Hasta el momento, el Ministerio de Agricultura solo nos entregó 15 tractores y 8 rastras, lo que representan G. 3.508 millones. Luego está lo comprometido, que asciende a G. 13.480 millones, que fueron pagados por maquinarias que aún no hay en stock, y el saldo de G. 25.197 millones restantes, que es el que solicitaremos al Ministerio de Agricultura para que se comprometa a pagar, a través de una resolución”, explicitó Galeano. El dirigente campesino aclaró, por otra parte, que su organización nunca recibió ningún monto en efectivo de parte de la cartera agrícola, pues es esta la que se encarga de ejecutar el presupuesto destinado a dar cumplimiento a la Ley de Emergencia de la Agricultura Familiar Campesina. “Nosotros exigimos el cumplimiento del acuerdo firmado, que estipula la entrega de 105 tractores con rastras, para 13 regiones del país. El ministro Marcos Medina habla de no hacer vito con la plata del Estado y nosotros aclaramos que ninguna organización de la CNI presentó ofertas de empresas proveedoras, ni recibió un solo guaraní porque ellos son los que ejecutan el presupuesto otorgado”, remarca Galeano. El acuerdo con el Gobierno también contempla otros dos puntos referentes a la entrega de víveres y de créditos del CAH, que hasta el momento no se ejecutaron. Fuente: Ultima Hora