Hoy se instala una mesa tripartita entre camioneros, productores y el Gobierno para acordar el precio del flete, que sufriría una variación a favor de los transportistas. Se prevé además una movilización. A las 10.00 está fijado el inicio de la mesa tripartita en el Ministerio del Trabajo, donde se espera negociar el precio del flete para camiones de carga, que es el segundo reclamo de los camioneros en paro, medida que ya se extendió por más de una semana. Recordemos que los camioneros salieron a las rutas del país en protesta por el ingreso de los bitrenes brasileños (camiones con dos acoplados). La autorización del ingreso la dio el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con una resolución considerada sorpresiva para el gremio de camioneros. Esto, debido a que en el 2016 firmaron un documento en el que el Gobierno se comprometía a no permitir el ingreso de este tipo de vehículos. El problema, según alegan los camioneros, es que no están en condiciones de competir y por lo tanto quedarían sin sus fuentes de trabajo. No obstante, el principal reclamo que motivó el paro ya arribó a una solución parcial. El viernes último, el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, anunció que se postergaría el ingreso de los bitrenes por un año. Pero el plan del corredor granelero –que incluía a los bitrenes brasileños– seguirá en marcha. Esto implica que granos de soja brasileños vengan desde el país vecino a través de un tramo de la ruta 5 hasta el Puerto de Concepción. De allí partirían vía fluvial a Rosario, Argentina, de acuerdo al plan. La mitad de la carga sería trasladada con camiones brasileños (en lugar de los bitrenes), y la otra mitad con camiones paraguayos. Este acuerdo hecho con el gremio de camioneros de Concepción sumó apoyo de los trabajadores de la zona. El ministro Jiménez Gaona pidió que con la postergación de los bitrenes se levantara la medida de fuerza, pero ello no ocurrió. Con los bitrenes en segundo plano, ahora la última bandera de la movilización de los camioneros es la suba del precio del flete, que no sufrió incrementos pese a que aumentó el precio del gasoil hace algunas semanas. El gremio de transportistas de ganado, por ejemplo, negociaron inmediatamente el precio del flete una vez que se dio a conocer el incremento del precio del gasoil. Gilberto Maldonado, referente del gremio, dijo que acordaron un reajuste del 6,2%. Movilización. Además de participar de la mesa tripartita, los camioneros prevén movilizarse nuevamente. Partirían en horas de la mañana desde el kilómetro 14,5 de la ruta Transchaco, para luego ir por Artigas hasta la entrada al centro de Asunción. Dirigentes dijeron que además del incremento del precio del flete y el rechazo al ingreso de los bitrenes, pedirán la renuncia de Jiménez Gaona y de su viceministro de Transporte, Agustín Encina, debido a su desempeño con respecto al conflicto. Urgen levantamiento del paro

Los productores de granos urgen el levantamiento del paro de camioneros, debido a que la zafra de soja está en pleno apogeo, y se precisa de la logística de forma inmediata. Esta es la principal preocupación de los productores, expresó el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo. Por ello, están dispuestos a sentarse a negociar el precio del flete con los camioneros e inclusive consideran que un eventual incremento es razonable, debido a que subió el precio del gasoil, indicó Cristaldo. No obstante, creen que el paro ya es irracional, debido a que varios rubros están siendo afectados, además de los propios camioneros plegados a la medida de fuerza.

"Las cosas están llegando a un límite en el que la cosecha está siendo afectada. Todo el mundo está perdiendo", reflexionó. "Ahora estamos en el pico de cosecha y no podemos parar", concluyó. Reiteró que esta semana será clave para la actual campaña sojera. Fuente: Ultima Hora