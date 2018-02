El abogado Rubén Ocampos, apoderado general de la Gran Alianza Nacional Renovada (Ganar), adelantó que si el Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, no impugna las candidaturas al Senado del actual mandatario, Horacio Cartes, y del ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos apelarán ante todas las instancias posibles, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, antes de llegar a estrados internacionales. “Si el TEC no hace lugar a nuestro pedido, vamos a apelar ante todas las instancias incluso ante la Corte Suprema de Justicia”, refirió. Calificó de endeble el fundamento de los apoderados colorados por el cual pretenden legitimar la postulación de los ex presidentes. “La Constitución es clara al no asignar ninguna otra figura que la de senador vitalicio a los ex presidentes. Ellos se agarran del hecho de que el ser senador vitalicio no está dentro de las inhabilidades para ser senador, lo cual no pasa de ser nada más que un artilugio”, señaló. Cabe decir que el Partido Liberal Radical Auténtico, el Frente Guasu, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Democrático Progresista y el Partido Patria Querida impugnaron las candidaturas del presidente Cartes y del ex presidente Nicanor Duarte Frutos. El Frente Guasu añadió la impugnación del actual vicepresidente Juan Afara, para ocupar un cargo en la Cámara Alta. Por su parte, el Partido de la Juventud impugnó la candidatura de Fernando Lugo para volver a ocupar su cargo en la Cámara Alta. El Partido Colorado decidió no presentar impugnaciones, pero contestó la impugnación de los opositores. Igualmente el Frente Guasu también ya contestó el pedido en contra de Lugo, argumentando la legalidad de la postulación del ex presidente. Hoy vence el plazo para la contestación de los incidentes y mañana el Tribunal Electoral de la Capital debe resolver sobre las tachas e impugnaciones. Papeletas. Sigue el litigio por el color de las papeletas y ayer se agravó cuando Luis Salas, director de la Justicia Electoral, justificó la resolución de no otorgar al conglomerado Ganar el uso de multicolor en las papeletas. Por su parte Ocampos, en representación de la Alianza, dijo que ellos no solicitan ningún color asignado a otra agrupación política y consideró que no afectan el derecho de nadie. Fuente: Ultima Hora