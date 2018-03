Plantearon acción de inconstitucionalidad contra fallos de la Justicia Electoral que rechazaron impugnaciones de las candidaturas. El pleno de la Corte debe integrar la sala para resolver el pedido. Con el argumento de que las candidaturas al Senado del presidente Horacio Cartes, el vicepresidente Juan Afara y el ex presidente Nicanor Duarte Frutos atentan contra la Constitución, el Frente Guasu acudió ayer a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. El senador Carlos Filizzola, junto con los abogados de la concertación política, atacó la resolución del 16 de febrero del Tribunal Electoral y del 24 de febrero del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que rechazaron las impugnaciones que presentaron. El pleno de la Corte deberá integrar la sala para poder resolver el pedido, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión de índole electoral, que debe ser estudiada por los nueve ministros. El FG había impugnado las candidaturas al Senado del actual jefe del Ejecutivo, de su vicepresidente y del ex presidente, porque considera que no están habilitados para ser candidatos, por prohibición expresa de la Carta Magna. Este pedido había sido rechazado el 16 de febrero por el Tribunal Electoral, Primera Sala, de la Capital. En la misma resolución, también se había rechazado la impugnación de la candidatura de Fernando Lugo a senador. Ante esto, la concertación política apeló ante el TSJE, que el pasado sábado 24 de febrero, con voto dividido, ratificó el fallo del inferior y confirmó que tanto Cartes, Afara, Duarte Frutos y Lugo pueden ser candidatos al Senado. El FG fue el primero en plantear la acción. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el Partido Democrático Popular (PDP) también preparan sus escritos. argumentos. Según Filizzola, ellos atacan las candidaturas de Horacio Cartes, Juan Afara y de Nicanor Duarte Frutos, porque violan los artículos 189 y 237 de la Ley Suprema. Cartes, porque al ser presidente será senador vitalicio, y no puede ser activo. Además, debe dedicarse exclusivamente a la presidencia y ahora es candidato a la senaduría. Afara, porque es vicepresidente y no puede ejercer otra función y también es candidato. Sobre Nicanor, aseguró que es senador vitalicio, y le estaba vedado con derecho a voz y sin voto. Aclaró que la candidatura de Lugo está permitida porque fue destituido por juicio político. Aseguró que piden que la Corte se pronuncie y que si no hallan respuesta favorable, acudirían a instancias internacionales. Sostuvo que no pidieron medida cautelar. El legislador recordó también su reclamo por la integración de las juntas cívicas, y acotó que podría haber un fraude electoral. Fallos atacados, sin efectos

El Código Procesal Civil, en su Art. 559, dice: "Efectos de la demanda. La interposición de la demanda tendrá efecto suspensivo cuando se tratare de sentencia definitiva, o de interlocutoria con fuerza de tal. En los demás casos no tendrá ese efecto, salvo que, a petición de parte, la Corte Suprema así lo dispusiere para evitar gravámenes irreparables". Se atacan acuerdos y sentencias, por lo que la acción suspende sus efectos. Opinión

"La Corte tiene la última palabra"

El titular de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, dijo ayer que cualquier manifestación que se realice con respecto a la Constitución no es más que una opinión y que los únicos y los últimos que tienen la palabra son los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Lo dijo con relación al fallo que deben dar sobre la impugnación a Horacio Cartes, Juan Afara y Nicanor Duarte Frutos. "Queremos confiar en la institución que tendrá la última palabra, por eso recurrimos a la Corte y ojalá sea pronta la claridad de su dictamen con respecto a este tema", remarcó. Fuente: Ultima Hora