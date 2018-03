Con reclamos centrados en el relegamiento de las empresas locales en las obras públicas de infraestructura, Capaco plasmó la realidad del sector al candidato colorado Mario Abdo Benítez. El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, indicó que el sector no está de acuerdo con las licitaciones de tamaño desmedido bajo la modalidad de la Ley 5074 o de APP, en las cuales solamente pueden acceder empresas extranjeras, durante un encuentro que tuvo el gremio con el candidato colorado a la presidencia de la República, Mario Abdo Benítez. "Algunas de esas ejecuciones han fracasado, dejando al país abandonado a su suerte, por ejemplo la ruta 9 y el desagüe cloacal con plantas de tratamiento de aguas negras en Central. Esto nos deja como única capital sin una planta de líquidos cloacales hasta hoy, y se han perdido 5 años", criticó. A renglón seguido, manifestó que los megaproyectos limitan la cantidad de oferentes a unas pocas empresas internacionales en la mayoría de los casos, quienes a su vez terminan subcontratando a empresas constructoras nacionales para la ejecución de los trabajos. "No conocemos ninguna transferencia de tecnología, nuevos procesos constructivos ni know how que hayan dejado esas multinacionales", objetó. Heisecke remarcó que el sector liderado por Capaco y que aglutina también a otras entidades afines no están de acuerdo con los llamados a licitación con exigencias desmedidas y que no guardan relación técnica ni económicamente con el tipo de obra a ejecutarse. "No estamos de acuerdo con llamado a licitación de carácter internacional cuando el financiamiento es nacional, por ejemplo para la construcción de instituciones penitenciarias, ruta 8 u otras", dijo. Abogó para que se sigan ejecutando grandes obras de infraestructura, pero con un dimensionamiento más realista, con proyectos de entre USD 50 millones y USD 70 millones; además de caminos vecinales, puentes, etc, para que los agricultores puedan hacer llegar sus productos a los mercados de comercialización. Deseó además que se construyan unas 10 pequeñas centrales eléctricas, de los 22 lugares disponibles en ríos dentro del territorio nacional. "Lo financiado con recurso local debe ser ejecutado por paraguayos"

El candidato colorado Mario Abdo Benítez prometió a los constructores –si llega a ser presidente– que las obras financiadas con recursos locales van a ser ejecutadas por las empresas locales.

"Las leyes vigentes ya prevén eso, hay que hacer cumplir nomás la ley y es lo que nosotros vamos a hacer para que todas (las empresas paraguayas) trabajen", dijo.

Al tiempo de adelantar que si accede a la primera magistratura, el Estado estará obligado a recuperar la capacidad de diálogo con el sector privado sin tomar decisiones unilaterales, Marito anunció que su gobierno desarrollará nuevas herramientas para el desarrollo, además de la APP o la Ley 5074 "llave en mano", con el fin de potenciar las obras de infraestructura.

"Sin ánimo de crítica (hacia el actual Gobierno), el Estado debe conversar con los afectados y no tomar decisiones sin hablar primero con los involucrados", destacó. Fuente: Ultima Hora