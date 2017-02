Por Benjamín Fernández Bogado

Se que la palabra tiene distintas connotaciones pero entre nosotros los paraguayos significa fastidiar en grado superlativo, fastidiante y nocivo a los intereses colectivos. Ese el sentimiento con el proyecto de violar la Constituciòn por el camino de la enmienda en el que estan comprometidos Cartes, Lugo, Llano y a la distancia pero no menos entusiasta: Nicanor. Como si el gobierno que llevan y llevaron adelante haya sido tan bueno que ameritara "echar en gorra la Constitución" han paralizado el país a lo largo de dos meses y amenazan con desbarrancar la República. Un país fastidiado y consciente rechaza el camino con el mismo fervor que ya lo hiciera contra Nicanor y Lugo. Este gobierno que entendió muy bien el riesgo que esto suponía sin embargo insiste en su error y cada dia que pasa sus efectos son aun mas perniciosos para la democracia. Fuerza y engrana los mecanismos electorales, partidarios y de la justicia en general y torna los reclamos reeleccionarios en una opera bufa donde los protagonistas hacen parte de un espectáculo patético que los retrata de cuerpo entero. El Paraguay no requiere estos comportamientos egoistas,malsanos y delincuenciales. Esto tiene un costo ya y será pernicioso para todos a corto plazo.

Presidente Cartes póngale fin a esto. Lugo piense por un momento de donde emergió su canditatura presidencial. Llano aténgase a las normas por única vez en su vida y Nicanor reconozca el repudio ciudadano y retirese a su Estancia en el Chaco ganada con su "sacrificado esfuerzo de funcionario público". El Paraguay no puede seguir siendo jodido por unos egoistas malagradecidos con esta patria que les dió todo para evitar joder.-