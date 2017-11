La produce el sol y suplementos. Pero saber cómo sacar provecho de la vitamina D no es tan fácil como se cree. El ginecólogo español Luis Neyro detalla cómo esta vitamina puede ser una buena compañera para la mujer que atraviesa la menopausia. Neyro señala que para las mujeres que atraviesan esta etapa, es aún más imperioso contar con esta vitamina, que las de otras edades. "Ellas necesitan mucho más calcio, porque hay un mayor deterioro de los huesos. Esto ocurre porque las hormonas sexuales que generaban calcio ya no están. La vitamina D se encarga de la absorción del calcio". Sol. El ginecólogo explica que el cuerpo humano recibe la vitamina D en un 80% del sol y 20% de suplementos. Comenta que la falta de dicha vitamina en las mujeres con menopausia, puede generar osteoporosis a largo plazo. En lo más inmediato, deriva en alteraciones musculares que terminan en mucho cansancio. La vitamina D consiste en un complejo hormonal compuesto por varias sustancias. Aunque muchos recomiendan tomar sol para acceder a esta vitamina, Neyro hace una observación importante sobre los bloqueadores de sol. Explica que estos impiden que la piel absorba la vitamina D, ya que actúan como un escudo. "Si usamos cremas solares con factor 8 o superior, el sol ya no puede fabricar vitamina D. Los maquillajes que usan las chicas ya llevan protector solar, porque los dermatólogos dicen que el sol es muy malo para la piel. Es cierto, pero prescindir del sol es malo también". Recomienda estar unos minutos expuestos al astro rey antes de aplicarse el bloqueador. Déficit. Neyro fue disertante principal del simposio internacional Vitamina D y la mujer: La nueva hormona más allá del hueso, que se realizó el fin de semana en el Carmelitas Center. Contó que las mujeres españolas tienen un nivel sensiblemente menor que las danesas. La situación ocurre porque en España existe poca exposición al sol. En contrapartida, esos países nórdicos disponen de alimentos con suplementos de la vitamina. El ginecólogo además sugiere que todos deberían hacerse un estudio sobre el nivel de la vitamina en el cuerpo, a partir de los 50. FUENTE ULTIMA HORA