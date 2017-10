Una estudiante del quinto año y un profesor de la carrera de Veterinaria UNA dieron positivo al análisis de brucelosis. Las mismas se habrían contagiado durante una clase práctica con caprinos. El SENACSA recién ayer se enteró del tema y anunció la intervención de la facultad. Otras dos estudiantes también estarían enfermas. El doctor Diego Ayala, de la Asociación de Médicos Veterinarios del Paraguay, indicó que la alumna diagnosticada con la enfermedad estuvo con fiebre durante. “Nos enteramos vía WhatsApp el sábado. Comenzamos a averiguar y esto ocurrió en el mes de septiembre”, expresó el galeno a la 730 AM. El otro enfermo es el Dr. Enrique González, vice de la aso de Docentes. “Él está internado en un sanatorio por darle positivo a brucelosis”. sostuvo el médico. Al tiempo de lamentar lo ocurrido, Ayala cuestionó la postura asumida por las autoridades de la casa de estudios. “Es una pena. La facultad de Ciencias Veterinarias UNA tiene que ser referente en cuanto a salud, recién ayer sacó el comunicado y no tiene fecha”, expresó. Indicó que unas 12 cabras del lugar dieron positivo a la brucelosis y otros dos animales están bajo sospecha. Existe una psicosis entre el estudiantado y también hay temor por la leche y queso de cabra que son comercializados en la facultad. Por su parte Hugo Idoyaga, titular de Senacsa, señaló a la misma emisora que ayer se enteró de lo sucedido. “Vamos a intervenir hoy la faculta”, declaró como primera medida. Añadió que la institución a su cargo se encuentra confeccionando un plan de acción. Respecto a los animales con el mal, dijo que estos deben ser sacrificados. ¿QUÉ ES LA BRUCELOSIS? Es una enfermedad transmitida por los animales al ser humano y causada por un bacilo denominado brucela. Produce síntomas variados aunque el más frecuente es la fiebre y puede acabar produciendo un gran número de complicaciones en distintos órganos si no se instaura un tratamiento adecuado. La brucela es una bacteria aerobia, gramnegativa, inmóvil y sin cápsula. Existen cuatro especies distintas, la más frecuente es la brucela melitensis que la transmiten las cabras, los camellos y las ovejas. Existen varias pautas de tratamiento aunque en todas ellas se usa combinaciones de varios antibióticos. (Fuente https://www.esalud.com/brucelosis/) FUENTE HOY.COM